VICOVARO – Hashish e cocaina, due arresti e una denuncia dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno svolto alcuni servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel territorio dei comuni di Vicovaro, Mandela e Cineto Romano, traendo in arresto due soggetti e denunciandone un terzo per detenzione ai fini di spaccio di droga.

A Mandela è stato controllato un uomo di 52 anni, italiano, che viaggiava con dello stupefacente a bordo del veicolo, in particolare i militari hanno trovato nella sua disponibilità circa 4 grammi di cocaina, divisa in dosi ed il materiale per il taglio ed il confezionamento. Il soggetto è stato arrestato e giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Tivoli.

A Vicovaro, nel corso di controlli mirati, i Carabinieri hanno perquisito un uomo di 42 anni, già noto ai militari, che presso la sua abitazione deteneva un ingente quantitativo di hashish; in particolare venivano rinvenuti circa 200 grammi della stessa sostanza (con principio attivo per oltre 1500 dosi), nonché il materiale utile per lo spaccio al dettaglio. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura convalidata dal Tribunale di Tivoli.

Sempre a Vicovaro, sulla via Tiburtina, i Carabinieri hanno controllato un giovane di 24 anni domiciliato a Roma. La perquisizione veicolare e domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire circa 40 grammi di hashish, e di denunciare il ragazzo all’Autorità Giudiziaria.

Continua incessante l’azione contro il traffico e lo spaccio di stupefacenti da parte delle Stazioni dell’Arma, impegnate sul territorio della Compagnia di Tivoli.