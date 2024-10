GUIDONIA – Mostra Micologica a Montecelio, funghi e food in piazza

Torna la Mostra di Micologia e di Ecologia di Montecelio, evento ideato dal vulcanico e inossidabile fotografo e micologo Costantino Giubilei.

Al centro della foto Costantino Giubilei, ideatore della storica Mostra Micologica di Montecelio

Ad organizzare la 37esima edizione è l’Associazione Commercianti Montecelio in collaborazione con l’A.M.E.R. – Associazione Micologica Ecologica Romana, col patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento per micologi, raccoglitori patentati e amanti del fungo è per sabato 26 e domenica 27 ottobre in piazza San Giovanni, il cuore pulsante del Borgo medievale, e non più nel lavatoio dove si sono svolte finora le edizioni della mostra.

L’accettazione dei cesti dei fungaroli avrà inizio sabato 26 ottobre fino alle ore 12 presso il locale sito in piazza San Giovanni 29.

Alla mostra micologica partecipano ogni anno raccoglitori (ovviamente tutti formati e patentati) provenienti da diverse aree del Lazio con sconfinamenti in Abruzzo, micologi, dottori, naturalisti, antropologi, studiosi di antropologia, etnologi, maestranze del teatro popolare e qualche storico del cinema.

Stavolta ci sarà una grande novità.

Durante l’evento saranno infatti presenti stand gastronomici dove gustare piatti a base di funghi e altro, sia sabato a cena che domenica a pranzo e a cena.

La nuova versione della manifestazione sarà allietata da musica dal vivo.