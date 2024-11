TIVOLI – Alberi e rami pericolosi, 6 mila euro per l’abbattimento

Il Comune di Tivoli mette in sicurezza il verde pubblico.

Lo stabilisce la determina numero 2909 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 29 ottobre dal dirigente del settore Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto vengono affidati alla ditta locale “Agriflor 3000 snc di Montalbano Giuseppe e Misuraca Daniele” di Tivoli Terme alcuni interventi di abbattimento di alberature site in aree di competenza comunale.

In particolare la ditta eseguirà l’abbattimento di un pino nella zona di Pontelucano all’altezza del negozio “Oviesse”, di un cedro in Via Puglie, all’altezza dell’asilo di Villa Adriana e di un tiglio secco in Viale Cassiano all’altezza della Madonnina, oltre al taglio di rami di un cedro in Via Umbria, a Villa Adriana, e di un ramo di pino in Via Antonio del Re, a Tivoli Centro.

Gli interventi fanno seguito alle numerose segnalazioni pervenute al Settore Politiche Ambientali in merito alla presunta pericolosità di alcune alberature.

Per cui, l’amministrazione, in via prudenziale e per garantire adeguati standard di sicurezza, ha prontamente provveduto a contattare la ditta tiburtina specializzata che ha già dimostrato, anche in situazioni emergenziali, elevata competenza, effettuando interventi che hanno riscontrato un alto grado di soddisfazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché dando immediata disponibilità per l’espletamento del servizio richiesto.

Oltre all’abbattimento e al taglio, la “Agriflor 3000 snc”si occuperà della raccolta e del trasporto a discarica di alberi e rami.