RIANO - Erba alta e cinghiali in via Flaminia: sos del sindaco ad Anas

Il Sindaco di Riano, Luca Abbruzzetti, ha chiesto formalmente all’Anas Spa di intervenire per la messa in sicurezza di Via Flaminia.

Un tratto di Via Flaminia nel territorio di Riano

La lettera, inviata ai responsabili della società e per conoscenza al Prefetto di Roma Lamberto Giannini e al Vice Prefetto Giuseppa Massa, evidenzia una situazione di assoluto pericolo per l’incolumità di pedoni ed automobilisti a causa soprattutto dell’incuria nella manutenzione del verde, con conseguente riduzione dello spazio stradale, e della presenza costante dei cinghiali.

Il Sindaco di Riano, Luca Abbruzzetti

“Mi vedo costretto a scrivere questa lettera formale dopo aver constatato che i ripetuti tentativi informali non hanno purtroppo sortito alcun effetto – scrive il primo cittadino rianese – Parlo anche a nome di numerosi colleghi che si trovano nella medesima situazione: la crescita incontrollata della vegetazione ai bordi di via Flaminia, aggravata dai frequenti acquazzoni che la piegano verso la carreggiata, ha significativamente ridotto gli spazi stradali.

Attualmente i guard rail risultano coperti e i paletti con i segnali catarifrangenti non sono più visibili, con gravi ripercussioni sulla sicurezza”.

Nella nota il Sindaco di Riano, Luca Abbruzzetti, ricorda i numerosi incidenti già avvenuti, di cui uno mortale che nell’ottobre del 2022 ha coinvolto una 18enne cittadina di Riano.

“Via Flaminia è una strada molto trafficata – scrive il sindaco – percorsa quotidianamente non solo da veicoli, ma anche da ciclisti e da studenti, molti dei quali abitano nei quartieri limitrofi alla stazione ferroviaria.

Non possiamo dimenticare la tragedia avvenuta nel 2022, quando la giovane Eleonora perse la vita proprio in quel tratto di strada, investita mentre tornava a casa dalla stazione.

A rendere ancora più pericolosa la situazione è la presenza costante di cinghiali, che si nascondono tra la vegetazione e spesso attraversano improvvisamente la strada, causando incidenti”.