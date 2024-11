Si avvicina il Natale e il Duomo di Monterotondo propone la quarta edizione del concorso “Amici del Presepe”, una rassegna in cui la gioventù eretina è chiamata a realizzare ed esporre le rappresentazioni della Natività.

Promosso dal Duomo di Monterotondo e dalle Associazioni Locali con il patrocinio del Comune, quest’anno il concorso ha come tema “Ritorniamo alle nostre tradizioni creando serenità”.

Il concorso è gratuito ed è rivolto ai ragazzi/e in età scolare (scuola materna, elementari, medie inferiori e medie superiori) coordinati dai rispettivi educatori/educatrici.

L’iniziativa è volta a far percepire l’importanza delle tradizioni ed a far rivivere ai ragazzi/e la bellezza nella progettualità, creatività con i propri educatori/educatrici, per aiutare a meglio riflettere e comprendere essenza e problematiche dei tempi attuali, in special modo le difficoltà dovuta alle guerre visibili ed invisibili che costellano le società moderne. Nel rispetto della natura, è possibile utilizzare materiale di riciclo per le opere artistiche.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I bambini/e e ragazzi/e, coadiuvati/e dai rispettivi insegnanti/educatori e/o genitori, possono partecipare al concorso con lavori di classe o individuali di natura artistica realizzando un piccolo presepe, un disegno/quadro o un elaborato artistico a piacere (dimensione massima 1m x 1m).

La realizzazione artistica deve prevedere l’utilizzo di materiale da riciclo seguendo il tema di quest’anno ovvero: “Ritorniamo alle nostre tradizioni creando serenità”.

Le adesioni gratuite al concorso verranno raccolte dal 20 Novembre al 20 Dicembre 2024 con le seguenti modalità:

– Inviando una e-mail a: concorso.presepe2024@gmail.com inserendo nell’oggetto “Concorso Presepe24”;

– Telefonando o inviato un messaggio whatsapp al numero 346 3264849;

– Contattando Don Antonio Falcioni al numero 06 90626060 o recandosi tutti i giorni presso l’ufficio parrocchiale del Duomo Monterotondo in piazza Papa Giovanni Paolo II.

Al momento dell’iscrizione bisogna fornire:

● Nel caso del partecipante singolo:

1. NOME e COGNOME del RAGAZZO/A partecipante al concorso, classe di frequenza;

2. Contatto del genitore/referente (telefono ed email);

3. Titolo dell’Opera.

● Nel caso della partecipazione della classe scolastica/ catechismo/ gruppo o associazione:

1. CLASSE-SEZIONE/NOME Istituto Scolastico/ catechismo della parrocchia di appartenenza/ gruppo o associazione partecipante al concorso;

2. Contatto dell’insegnante/educatore/responsabile (telefono ed email);

3. Titolo dell’Opera. La consegna delle opere dovrà avvenire entro il 20/12/2024, agli incaricati o presso il Duomo di Monterotondo.

ESPOSIZIONE DELLE OPERE ARTISTICHE PRESEPIALI

L’esposizione delle opere presepiali avverrà dal 21/12/2024 al 11/01/2025 presso il Duomo di Monterotondo con orario continuato.

Le classi che volessero visionare le opere sono libere di farlo autonomamente o contattando i referenti.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La selezione dei lavori avverrà mediante il contributo del voto popolare (che influirà per il 40%) e da una commissione composta dal Parroco, da insegnanti rappresentanti e da un esperto del settore (che influirà per il 60%).

PREMIAZIONE

La festa per la premiazione dei vincitori avverrà, presso i locali del Duomo di Monterotondo, sabato 11/01/2025, l’orario verrà comunicato successivamente, a conclusione delle festività natalizie.

MODALITA’ DI PREMIAZIONE

Verranno premiati gli elaborati artistici presepiali, primi tre classificati in base alle seguenti fasce di età, saranno inoltre istituiti se la commissione lo riterrà necessario dei premi speciali.

▪ FASCIA A: Categoria bambini età scuole materne 1°, 2°e 3° classificato per gli elaborati artistici di classe, gruppo o individuali.

▪ FASCIA B: Categoria bambini età scuola elementare 1°, 2°e 3° classificato per gli elaborati artistici di classe, gruppo o individuali.

▪ FASCIA C: Categoria ragazzi età scuola media inferiore 1°, 2°e 3° classificato per gli elaborati artistici di classe, gruppo o individuali.

▪ FASCIA D: Categoria ragazzi età scuola media superiore 1°, 2°e 3° classificato per gli elaborati artistici di classe, gruppo o individuali.

Contatti per Info e Iscrizione:

Don Antonio Falcioni Tel. 06 9060 6060;

Carmine Massa Tel. 346 3264849 E- mail: concorso.presepe2024@gmail.com