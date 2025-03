Promozione, Monterotondo – Villalba un pari che congela la classifica

Nel Campionato di Promozione il derby della Città del Nord-Est finisce in parità.

Reti inviolate allo stadio Fausto Cecconi di Monterotondo tra la locale “Monterotondo 1935” e il Villalba Ocres Moca 1952 che hanno terminato 0-0 il big match della giornata di oggi, domenica 23 marzo.

Una partita equilibrata vigilata dall’arbitro Gennaro Michele Ruino che espelle al 20° del primo tempo il numero 10 del “Monterotondo” Shahinas, fantasista della squadra di mister Enrico Baiocco.

A quel punto il Villalba, in zona playoff con 50 punti, prende la partita in mano e cerca di farla sua.

La roccaforte di Mister Baiocco non cede e porta a casa un pareggio che non smuove nulla in classifica, ma fa rimanere in piedi i sogni della Società eretina quarta in classifica con 47 punti.

La maglia storica del Villalba del 1991

Il “Villalba Ocres Moca 1952” è scesa in campo con la maglia storica indossata nel 1991 allo Stadio Flaminio di Roma, quando Villalba vinse il Campionato di Eccellenza e volò all’Interregionale, attuale Serie D.

Enrico Baiocco, allenatore del “Monterotondo 1935”

“Siamo rimasti in 10 dal 20° del primo tempo – commenta Mister Baiocco del Monterotondo – il Villalba ha fatto la partita anche se abbiamo preso un palo e sfiorato il gol con un tiro a lato, ma sarebbe stata una partita portata a casa con un pizzico di fortuna.

Giocare in 10 per 90 minuti è stato difficile per cui un applauso ai ragazzi.

Noi ci crediamo, ci sono ancora tanti punti a disposizione”.

(Daniele Di Cerbo)