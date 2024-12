TIVOLI – Lotta al tumore, Andrea Montebove incaricato dal sindaco alla sensibilizzazione

Raccontare una storia per aiutare chi si trova in difficoltà. Un racconto di speranza e resilienza, coraggio e forza, che ha coinvolto ed emozionato tutta la Cittadinanza.

Il libro si intitola “Respiro di vita” e domenica primo dicembre è stato presentato presso le Scuderie Estensi di Tivoli dal giovanissimo autore, il 22enne paziente oncologico tiburtino Andrea Montebove.

Un vero e proprio invito alla vita per chi, come lui, lotta contro il cancro.

Per questo martedì 24 dicembre col decreto numero 90 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha conferito ad Andrea l’incarico a titolo volontario e gratuito in materia di sensibilizzazione ed informazione sul tema della prevenzione e lotta contro il tumore.

“Andrea, nonostante la sua giovane età – aveva detto il sindaco Innocenzi in occasione della presentazione del libro – ha dimostrato una forza straordinaria nel raccontare la sua battaglia personale.

Attraverso la scrittura, ci ha donato un messaggio potente, che risuona come un invito alla vita per tutti noi. Le sue parole ci ricordano che, anche nei momenti più difficili, possiamo trovare la forza per andare avanti.

Grazie, per il tua determinazione e per l’esempio di vita che hai dato alla nostra Città”.

Nel libro, editato dalla Libera Editrice Tiburtina con la stampa della Tritype srl, Andrea non solo racconta la sua drammatica storia, ma tende una mano a chi ne ha bisogno, devolvendo parte del ricavato in beneficenza al progetto Bioget (BIOmarket and treatment in GEnitourinary Tumors).

In “Respiro di vita” il ragazzo, figlio di ristoratori tiburtini, parla del giorno in cui a 21 anni ha scoperto la malattia, un teratoma ai polmoni.

Diagnosi nefasta che lo ha costretto a otto mesi di visite e cicli di chemioterapia a Milano. Un messaggio di speranza sintetizzato nella nella prefazione al libro.

“Nella quiete del silenzio ospedaliero – scrive Andrea Montebove – ho scoperto una voce dentro di me che non sapevo di possedere. Una voce che sussurrava speranza, forza e resilienza. E così, mentre il mondo esterno continuava a girare, il mio mondo si è improvvisamente fermato.

Sono entrato in un viaggio che avrei preferito non intraprendere, un viaggio attraverso i meandri della malattia e della guarigione.

Mi chiamo Andrea, e questa è la mia storia.

Già qualche anno fa mi fu diagnosticata una malattia genetica rara chiamata Sindrome di Klinefelter. Questa malattia porta a problemi più o meno grandi a un ragazzo di 21 anni.

Però, nonostante la sindrome, sono riuscito a convivere, in questi anni, in modo abbastanza tranquillo. Dopo qualche tempo, il mio mondo è stato sconvolto da una diagnosi inaspettata: un teratoma ai polmoni.

Un’invasione silenziosa che ha portato con sé paura, incertezza e domande senza risposta. Ma nella tumultuosa marea della malattia, ho scoperto una forza interiore che non sapevo di possedere.

Ho imparato a lottare con coraggio, a sperare con fervore e a trovare la bellezza anche nei momenti più oscuri. Attraverso le pagine di questo libro, vi invito a seguirmi lungo il percorso tortuoso della mia battaglia contro il tumore ai polmoni. Condividerò con voi le mie gioie, le mie paure, le mie lacrime e le mie vittorie.

Vi racconterò di come ho affrontato la malattia con determinazione e dignità, e di come ho trovato la luce anche nei momenti più bui. Questa è una storia di speranza, di resilienza e di amore.

Una storia che parla del potere e della volontà umana di superare le avversità più grandi. Spero che possa ispirare coloro che si trovano sullo stesso percorso e offrire conforto a coloro che lottano con le proprie battaglie.

Questa è la mia verità, raccontata con il cuore aperto e l’anima esposta.

Benvenuti nel mio mondo, benvenuti nella mia storia. Andrea”.