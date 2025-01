TIVOLI – Polizia Locale, il sindaco ringrazia il Comandante uscente

“Grazie al Comandante Antonio D’Emilio per il lavoro svolto al Comando della Polizia Locale di Tivoli.

Tre anni in cui ha svolto con dedizione, impegno e spirito di servizio il proprio incarico.

Da Sindaco ho avuto modo di apprezzare anche le sue qualità umane.

Rivolgo, a lui, i migliori auguri per la nuova esperienza a Roma Capitale”.