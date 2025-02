MONTEROTONDO – Voragine in Centro: operai Acea al lavoro per la soluzione

In riferimento all’articolo MONTEROTONDO – Si apre una voragine, bus sprofonda con le ruote, dal Comune di Monterotondo riceviamo e pubblichiamo:

“A causa del cedimento di un tratto di fognatura sottostante la sede stradale, via XXV Aprile è chiusa al transito veicolare fino a nuova comunicazione.

Il cedimento, che aveva provocato lo stallo momentaneo di un mezzo Cotral, è tuttora oggetto di accertamenti da parte di una squadra specializzata di Acea s.p.a., che ne sta valutando l’estensione e il grado di complessità al fine di intervenire per la sua risoluzione.

La via, messa in sicurezza e transennata, sarà riaperta al traffico dei veicoli solo al termine dell’intervento, la cui durata in questo momento non può essere quantificata.

Nessun problema per il transito pedonale, che resta garantito sui due marciapiedi di via XXV Aprile.

Nessuna interruzione per i mezzi di trasporto pubblici e privati, che percorreranno via IV Novembre sia in direzione via Matteotti e sia in direzione via Gramsci”.