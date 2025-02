CASTELNUOVO DI PORTO - Donata al sindaco una scrivania in stile inglese

Una scrivania in stile inglese per il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini.

E’ la donazione al primo cittadino da parte dell’Architetto Enrico Pane, 72enne residente a Castelnuovo di Porto, stimato professionista ed ex amministratore pubblico.

Ieri, mercoledì 5 febbraio, con la delibera numero 16 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale ha accettato la donazione, avendo ad oggetto un bene di modico valore che prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico.

Il 2 luglio 2024 l’Architetto Enrico Pane aveva manifestato la volontà di donare al Comune la scrivania in stile inglese, completa di sedia/scranno, proveniente dalla sua famiglia, che il 72enne considera adatta ad essere utilizzata come “Scrivania del Sindaco” in Municipio.

Sulla scrivania sarà riportata una targhetta in ottone con la dicitura “Scrivania del Sindaco – Dono della famiglia Pane”.

Nato a Vercelli nel 1953, dopo aver vissuto per trent’anni a Roma, nel 2001 l’Architetto Enrico Pane si è stabilito a Castelnuovo di Porto, dove è stato membro della Commissione Edilizia, Piano Particolareggiato del Centro storico e dove dal 2005 al 2009 è stato consigliere comunale.

Dal 2007 al 2011 l’Architetto Enrico Pane ha ricoperto l’incarico di vice presidente dell’Ente regionale Parco di Veio ed è autore di trasmissioni nazionali Rai Radio 2.