GUIDONIA – Ex vigili urbani in cattedra, lezioni di educazione stradale a scuola

Il corso è rivolto alle quinte elementari dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi”

Questa mattina, giovedì 6 febbraio, si è svolto, presso l’istituto comprensivo “Alberto Manzi” di Villalba, un incontro di presentazione dei “Corsi di educazione alla sicurezza stradale”, organizzati dall’Associazione Vigili Urbani in Congedo (AVUC), al quale hanno partecipato il presidente dell’AVUC, Silvano D’Errigo e alcuni soci; la Dirigente scolastica, Sonia Quinzi; l’assessora alle Politiche Sociali, Cristina Rossi; il consigliere comunale Mauro De Santis; il Commissario Capo e Vicecomandante del Corpo della Polizia Locale, Gabriella Iachini.

Da destra: il Presidente di AVUC Silvano D’Errigo, la preside Sonia Quinzi e la Vicecomandante della Polizia Locale, Gabriella Iachini

D’Errigo ha evidenziato che, a seguito alla convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale, sono stati programmati, a partire dal mese di febbraio, delle lezioni teorico-pratiche rivolte agli alunni delle classi V della scuola primaria dell’Alberto Manzi” che, per competenza territoriale, comprende cinque classi a Villalba, due a Montecelio e una a Sant’Angelo Romano.

“In prospettiva futura, il corso sarà ampliato e proposto anche ai molti istituti scolastici presenti nel territorio – ha puntualizzato D’Errigo -. Le finalità del corso sono quelle di collaborare e contribuire, insieme alle agenzie educative primarie come famiglia e scuola, al miglioramento culturale e civico dei bambini, che sono utenti della strada in qualità di pedoni e ciclisti e, in un prossimo futuro, conducenti di veicoli a motore.

E’ da ritenersi, pertanto, di fondamentale importanza la conoscenza, fin dall’infanzia, delle norme di comportamento stradale, strettamente collegate agli aspetti ambientali, della legalità e del bene comune.

Un ringraziamento particolare va, oltre che al Sindaco Mauro Lombardo e all’Amministrazione comunale, anche al Comandante del Corpo della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, Paolo Rossi, che fornirà, con il proprio personale, il supporto nelle attività pratiche esterne a conclusione del corso”.

“La formazione, intesa come educazione alla sicurezza stradale, è un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada: dai pedoni ai ciclisti, fino ai conducenti di veicoli a motore – ha evidenziato l’assessora alle Politiche Sociali Cristina Rossi -. Questi corsi rappresentano un’opportunità imprescindibile per evidenziare ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole stradali e dei comportamenti virtuosi da adottare. Investire nella formazione, d’altronde, consente di costruire una cultura della sicurezza stradale solida e duratura.

In collaborazione con le istituzioni scolastiche, ci impegniamo a diffondere questi valori e a sensibilizzare il più ampio numero di giovani possibile”.