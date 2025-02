Il Comune di Sant’Angelo Romano è stato commissariato.

Ieri, venerdì 7 febbraio, ha firmato le prime due delibere coi poteri della giunta comunale il Commissario Prefettizio che gestirà l’amministrazione fino a nuove elezioni previste per la prossima primavera.

La vice prefetto Velia De Bono è il Commissario Prefettizio del Comune di Sant’Angelo Romano

Si tratta della 56enne vice prefetto Velia De Bono, nominata dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini a fronte dello scioglimento del Consiglio comunale.

Lo scorso 29 gennaio, infatti, sette Consiglieri Comunali avevano firmato davanti al Notaio le proprie dimissioni, decretando così la fine di un’amministrazione funestata dalla morte del compianto sindaco Attilio Cornacchia dopo 4 mesi dalla sua elezione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A firmare le dimissioni sono quattro esponenti di maggioranza Angelo Vollera, Luca Ravicini, Antonella Panichi e Diana Nicoleta Vasile, le ultime due assessore in giunta. Oltre ai tre consiglieri di opposizione Antonio Cornacchia detto Toni, Claudio Carolini e Vittorio Stefani.

Il compianto sindaco Attilio Cornacchia deceduto il 30 ottobre 2024

Vale la pena ricordare che il 30 ottobre 2024 all’età di 72 anni era deceduto a causa di un male incurabile Attilio Cornacchia, eletto sindaco vincendo le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 con la lista “Sant’Angelo nel Cuore”, totalizzando 1281 preferenze pari al 51,69% dei voti.

Antonio Cornacchia detto Toni, Capogruppo dell’opposizione

Sfidante sconfitto era stato Toni Cornacchia, Capogruppo di opposizione, candidato sindaco perdente della lista “Per Sant’Angelo Romano Tony sindaco” con 1197 preferenze (48,31%).

Dopo la prematura scomparsa del Sindaco Attilio Cornacchia, la maggioranza, guidata dal Vicesindaco Ottorino Mattei e da altri sette Consiglieri, si era letteralmente divisa in due.

Sabato 25 gennaio il quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv aveva segnalato i primi segnali di crisi all’interno della maggioranza.

Eclatante era stata la spaccatura della giunta guidata dal vice sindaco Ottorino Mattei sulla parcella dell’avvocato Michele Venturiello di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In particolare le assessore Antonella Panichi e Diana Nicoleta Vasile avevano richiesto la verifica della parcella per un importo pari a 5.271 euro e 80 centesimi, tuttavia l’atto di indirizzo per affidare l’incarico legale all’avvocato Michele Venturiello era stato votato a maggioranza e approvato coi 3 voti favorevoli del vice sindaco Mattei e degli assessori Eleonora De Santis e Cristiano Spagnoli.