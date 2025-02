Domenica ecologica, a Roma stop alle auto nella Ztl

Come previsto dal calendario approvato dalla giunta capitolina per la stagione invernale 2024-2025 il 16 febbraio sarà la quarta domenica ecologica con il blocco dei veicoli a motore endotermico entro la ZTL fascia verde nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30.

Previste delle deroghe per i veicoli ibridi o elettrici, per quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.

Nell’ordinanza tutti i dettagli.

Per l’occasione, in programma anche quattro percorsi di trekking urbano con l’obiettivo di favorire la sensibilizzazione ambientale e la scoperta a piedi di luoghi di valore storico, ambientale e culturale dei quartieri e territori della città.

Questi i percorsi previsti:

Un cammino che si svolge su un tratto della pista ciclabile GRAB a partire dall’Arco di Costantino fino alla stazione della Metro a Piazza Conca d’Oro che attraversa i municipi I, II e III.

a partire dall’Arco di Costantino fino alla stazione della Metro a Piazza Conca d’Oro che attraversa i municipi I, II e III. Il Cammino urbano di Sant’Ignazio di Antiochia , che, partendo dalla Parrocchia a lui dedicata in via Squillace 3 con arrivo all’Arco di Costantino, intende ripercorrere i luoghi di uno dei fondatori della Chiesa cristiana e Santo patrono della Chiesa ortodossa, percorrendo un lungo tratto dell’Appia antica.

di , che, partendo dalla Parrocchia a lui dedicata in via Squillace 3 con arrivo all’Arco di Costantino, intende ripercorrere i luoghi di uno dei fondatori della Chiesa cristiana e Santo patrono della Chiesa ortodossa, percorrendo un lungo tratto dell’Appia antica. I Cammini verdi di Roma sono un trekking naturalistico che vuole accompagnare i camminatori nella storia e nell’archeologia partendo dal parco degli Acquedotti per poi attraversare il Parco di Tor Fiscale, il parco della Caffarella e, con l’Appia antica, verso Parco Scott. Un percorso che vuole far conoscere la suggestione della campagna romana per concludersi a Garbatella, uno dei quartieri iconici della città.

di Roma sono un che vuole accompagnare i camminatori nella storia e nell’archeologia partendo dal parco degli Acquedotti per poi attraversare il Parco di Tor Fiscale, il parco della Caffarella e, con l’Appia antica, verso Parco Scott. Un percorso che vuole far conoscere la suggestione della campagna romana per concludersi a Garbatella, uno dei quartieri iconici della città. L’itinerario “Camminare in compagnia degli elefanti antichi” vuole rievocare la suggestione dei ritrovamenti di resti fossili dei grandi mammiferi risalenti a circa 300 mila anni fa durante i lavori di urbanizzazione a Rebibbia nell’area attorno all’Aniene. I reperti sono ora esposti nel Museo del Pleistocene di Casal dei Pazzi dove i camminatori effettueranno una visita per poi proseguire nel parco dell’Aniene fino a ponte Tazio. Di qui, attraversata Villa Torlonia, il percorso si conclude alla Metro Policlinico.

Per adesioni e informazioni sui percorsi consultare il sito al link https://sabatoblu.roma.it/

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica a spostarsi sarà la nMB. Maggiori informazioni .

Per il mercato di Porta Portese, sono in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781.

A piazza Santi Apostoli, dalle 11 alle 12.30, in programma un sit-in. Entro le ore 8 dovrà essere completato lo sgombero di veicoli in sosta sulla piazza, tra via Quattro Novembre e vicolo del Piombo.

Torna “X Milia”, la corsa su strada sulla distanza delle 10 miglia romane, pari a 14,8 chilometri. La manifestazione è prevista dalle 9 alle 12 nelle strade di Cecchignola, con partenza da via degli Arditi e arrivo sulla pista del centro sportivo olimpico dell’esercito.

Deviazione, con disattivazione di quattro fermate, per la linea 763L.