TIVOLI – Protezione civile, vandalizzato il monumento ai volontari caduti in servizio

Hanno divelto i cardini e staccato il cancello di protezione.

Così ignoti vandali hanno danneggiato il monumento dedicato agli operatori di Protezione Civile caduti in servizio, situato nel Parco Itala Terzano, detto “Ex Casette Basse” di via Empolitana, a Tivoli, inaugurato il 3 maggio 2024.

A darne notizia sulla pagina Facebook istituzionale è la Protezione Civile – Gruppo Operativo Soccorso di Tivoli, la stessa associazione che ha voluto fortemente il monumento e che ora si dice pronto a contribuire per il ripristino.

“La Protezione Civile – scrive in un comunicato il Gruppo Operativo Soccorso di Tivoli – è un pilastro fondamentale nella tutela delle comunità: volontari che, senza chiedere nulla in cambio, affrontano emergenze, calamità e difficoltà per proteggere e aiutare gli altri.

Sfregiare un simbolo dedicato a chi ha fatto del servizio agli altri la propria missione è un oltraggio non solo alla loro memoria, ma anche a tutti coloro che ogni giorno continuano a impegnarsi per la sicurezza e il benessere della collettività.