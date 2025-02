GUIDONIA – Casa prefabbricata in fiamme, inquilino ustionato al volto

Drammatico incendio in un prefabbricato a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di un uomo ustionato e ricoverato all’ospedale.

Il terreno di via Colle Nocello dove è divampato l’incendio nella casa prefabbricata

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 11,30 in un podere al civico 245 di via Colle Nocello, a La Botte, la zona di campagna al confine col Comune di Tivoli.

Sopra e sotto, due immagini della casa prefabbricata dopo l’intervento dei vigili del fuoco

Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono divampate all’interno della casa prefabbricata, avvolgendo mobili e suppellettili.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana che hanno messo in salvo l’inquilino e domato il rogo.

L’uomo – Stefano M., di 36 anni – è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli con ustioni di primo grado alla coscia destra e al viso, ma non è in pericolo di vita.

In via Colle Nocello sono intervenute anche le volanti del Commissariato di Tivoli che indaga per stabilire l’origine dell’incendio.