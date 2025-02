GUIDONIA – Quartiere al buio da cinque giorni: sos dei residenti

Un quartiere al buio a Guidonia Montecelio.

A segnalarlo alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv sono i residenti al Bivio, la frazione compresa tra la via Tiburtina e il multisala “The Space”, dove i lampioni della pubblica illuminazione sono spenti da giovedì scorso 13 febbraio.

Secondo il racconto degli abitanti, il black out riguarda via dei Platani, via dei Tigli, piazza dei Pini e il tratto di via Tiburtina e viale Roma che circoscrive il quartiere.

“Da 5 giorni – scrive alla redazione Andrea P., pensionato – abbiamo sollecitato Enel Sole gestore della illuminazione pubblica nel comune di Guidonia Montecelio per il ripristino della luce in tutta la frazione del Bivio di Guidonia che comprende anche i lampioni sulla Tiburtina dove il pericolo è sempre in agguato,

Questa società è stata più volte contattata dai cittadini, ad oggi ancora nulla.

Sabato sera è stata fermata una coppia al rientro da lavoro e dei personaggi non di zona avevano chiesto se potevano dargli qualcosa, in quel mentre si sono avvicinati dei giovani del Bivio e i due personaggi si sono allontanati.

Mi chiedo: Enel sole è una società affidabile visto il tempo che ci vuole per ripristinare la luce?”.

Stando al racconto del pensionato, sarebbero addirittura due le versioni fornite circa la causa del black out da parte di Enel Sole e del Comune di Guidonia Montecelio.

“Secondo qualcuno – riferisce Andrea P. – durante uno scavo sarebbe stato tranciato un cavo elettrico e non si riuscirebbe a trovare ancora il punto esatto.

Secondo qualcun altro, il guasto dipenderebbe dalla cabina elettrica situata al Bivio di Guidonia.

Fatto sta che i giorni trascorrono e noi abitanti viviamo al buio e con la paura.

Altro che terzo Comune del Lazio, questo è il terzo Comune del Terzo Mondo”.