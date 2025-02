Ospiterà i pellegrini in arrivo per il Giubileo. A Marcellina iniziano i lavori di manutenzione straordinaria della ex Scuola comunale di Via delle Mortelle per la conversione in una Struttura Ricettiva.

Con la determina numero 12 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il giovedì scorso 13 febbraio il dirigente dell’Ufficio tecnico Marco Camacci ha assegnato l’appalto da un milione di euro.

Ad aggiudicarsi la gara con procedura negoziata, senza bando, è il “Consorzio Dea S.C.A.R.L.” di Roma, insieme alla “CO.GE.PRE Srl” di Palestrina, che ha proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 15,789% sull’importo dei lavori posto a base di gara per una somma complessiva lorda di 806.943, euro e 58 centesimi.

Il finanziamento di un milione di euro era stato assegnato al Comune di Marcellina a giugno 2023 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nell’ambito degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Il finanziamento è finalizzato alla riqualificazione dell’ex scuola di via delle Mortelle per attività ricettive destinate ai pellegrini e i visitatori.