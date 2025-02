TIVOLI – “Miss Fallaci”, Monte Ripoli diventa Hollywood

Tivoli come Hollywood.



Debutta questa sera su Rai Uno, alle 21:30, “Miss Fallaci”, serie in otto episodi che racconta la vita della nota giornalista e scrittrice italiana.



Ad interpretarla Miriam Leone, reduce dall’esperienza come co-conduttrice del Festival di Sanremo.



La Città dell’Arte farà da sfondo, con Monte Ripoli trasformato per l’occasione nella famosa collina di Hollywood.

Le riprese a Tivoli sono state effettuate a marzo 2023.

La serie in 8 episodi prodotta da Paramount e Minerva Pictures racconta un periodo molto intenso e poco esplorato della vita di Oriana Fallaci, quando, alla fine degli anni ’50, inizia a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le star del cinema, prima di diventare la prima inviata di guerra e una delle più importanti scrittrici e firme del giornalismo italiano nel mondo, con 20 milioni di copie vendute e tradotte in 25 lingue.