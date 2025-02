A Monterotondo Scalo arriva il Serd, Servizio per le Dipendenze patologiche.

Oggi, lunedì 24 febbraio, durante la seduta di Consiglio comunale a confermarlo è stato il sindaco Riccardo Varone in risposta ad una interrogazione urgente presentata dai Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Fabio Federici, Claudia Mancini e Simone Petrocchi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Sindaco ha chiarito che il Servizio per le Dipendenze patologiche della Asl Roma 5 sarà temporaneamente collocato nelle aree adiacenti la Torre Civica, lo stabile di via dell’Artigianato in cui ha sede l’ufficio decentrato dell’anagrafe.

L’interrogazione urgente a risposta orale era stata presentata per sapere se corrispondevano al vero le voci circa l’installazione di un Centro mobile per il servizio Serd nel parcheggio di via Monte Circeo allo Scalo.

Secondo i tre rappresentanti di FdI, numerosi cittadini si erano dimostrati preoccupati per il disagio che avrebbe arrecato la somministrazione del metadone a persone dipendenti da sostanze stupefacenti.

Le voci erano state sufficienti per mettere in allarme la popolazione a tal punto da creare un gruppo Facebook denominato “No al Sert in via Monte Circeo a Monterotondo Scalo” che ad oggi conta 88 membri.