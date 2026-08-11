REGIONE LAZIO – Oratori : 2,9 milioni per attività e nuovi spazi

Quasi tre milioni di euro per dare una mano agli oratori del Lazio. Secondo il comunicato stampa , diffuso dal Presidente della Regione Francesco Rocca ,il piano mette sul piatto 2,9 milioni di euro per il biennio 2026-2027 , con lo scopo di sostenere le attività rivolte soprattutto ai più giovani, dalle iniziative di aggregazione ai percorsi di inclusione.La decisione è arrivata dalla Giunta regionale, che ha approvato il programma degli interventi proposto dal presidente. Le risorse saranno distribuite su due annualità: 900mila euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027. I contributi potranno coprire fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile. Ogni progetto potrà ottenere un finanziamento compreso tra 10mila e 50mila euro. Nel mirino ci sono sia le attività degli oratori già presenti sul territorio sia la possibilità di aprire nuovi spazi. Particolare attenzione viene riservata anche al contrasto della povertà educativa e all’emarginazione sociale, attraverso percorsi di integrazione e recupero. I fondi possono essere richiesti dalle parrocchie, diocesi ed enti di culto firmatari di intese con lo Stato, purché con sede nel Lazio. Per conoscere tempi, modalità e requisiti per presentare i progetti bisognerà attendere il prossimo avviso pubblico regionale, che sarà gestito attraverso la piattaforma informatica della Regione. Rocca ha definito quello sugli oratori un intervento sul quale ha sempre creduto e che, ha ricordato, era stato inserito tra gli impegni della campagna elettorale.«Viviamo in un tempo nel quale siamo costantemente connessi e, paradossalmente, rischiamo di essere sempre più soli.Gli smartphone, i social network e le nuove forme di comunicazione hanno moltiplicato le possibilità di entrare in contatto, ma possono anche generare isolamento, fragilità e nuove solitudini, soprattutto tra i ragazzi», ha spiegato.Da qui la scelta della Regione di destinare risorse a strutture che possano impedire disagi di questo tipo«Nessuna tecnologia potrà mai sostituire il valore di una relazione umana».

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