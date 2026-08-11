GUIDONIA – West Nile Virus, uomo in ospedale per una puntura di zanzara

E’ iniziata con una febbre altissima e gli esami successivi hanno accertato che in realtà il paziente era affetto dal virus del Nilo occidentale o febbre West Nile Virus, la malattia infettiva respiratoria trasmessa dalla puntura di zanzara.
Il caso di infezione da West Nile Virus è stato rilevato oggi, martedì 11 agosto, presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 5.
Secondo una nota del Comune di Guidonia Montecelio, il paziente sarebbe un residente nella frazione di Villanova.
L’Amministrazione comunale annuncia di aver immediatamente disposto il rafforzamento delle misure di contrasto al vettore, già attive sul territorio.
“In particolare – si legge nella nota – come previsto dalle procedure sanitarie, gli interventi saranno intensificati nel raggio di 200 metri dall’abitazione della persona risultata positiva.
Le azioni messe in campo rientrano nelle disposizioni del Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025, che definisce le strategie di prevenzione, monitoraggio e controllo delle malattie trasmesse da vettori.
Parallelamente all’intervento di disinfestazione delle aree pubbliche, altre da condurre rapidamente sono la rimozione dei focolai larvali peri-domestici/privati in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate”.
“Si rammenta inoltre l’opportunità, come evidenziato dalla Asl, di utilizzare prodotti repellenti o ricorrere a misure di protezione individuale, che consistono, per chi dovesse protrarre le proprie attività oltre il crepuscolo, nell’uso di un abbigliamento idoneo, che lasci scoperte il minore numero possibile di zone corporee, o di preparati insetto-repellenti per uso topico, da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo – prosegue la nota del Comune – Per le abitazioni, per evitare l’ingresso delle zanzare, si deve ricorrere all’uso di zanzariere a maglie fitte da collocare su porte e finestre.
Spirali fumigene (zampironi, solo per uso esterno) o elettro-emanatori di insetticida (per interni) possono risultare utili per mantenere le zanzare lontane da aree di piccole dimensioni”.
Vale la pena ricordare che il primo caso di infezione nella provincia Nordest di Roma fu registrato il 2 ottobre 2025 a Palombara Sabina, quando un italiano di 58 anni residente in una zona di campagna fu ricoverato all’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).