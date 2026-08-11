GUIDONIA – West Nile Virus, uomo in ospedale per una puntura di zanzara

E’ iniziata con una febbre altissima e gli esami successivi hanno accertato che in realtà il paziente era affetto dal virus del Nilo occidentale o febbre West Nile Virus, la malattia infettiva respiratoria trasmessa dalla puntura di zanzara.

Il caso di infezione da West Nile Virus è stato rilevato oggi, martedì 11 agosto, presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 5.

Secondo una nota del Comune di Guidonia Montecelio, il paziente sarebbe un residente nella frazione di Villanova.