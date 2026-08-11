Si rinnova l’emozionante appuntamento con il tradizionale Concerto di Ferragosto, in programma venerdì 14 alle ore 20:00 presso il Tempio di Santa Maria Maddalena.
Protagonista della serata sarà l’Orchestra Città di Pompei, diretta dal maestro di fama internazionale Alfonso Todisco , nell’ambito della Cappella Musicale della Maddalena. Un evento che si preannuncia particolarmente profondo , in grado di unire la bellezza della musica classica alla suggestiva atmosfera del luogo sacro. Il pubblico sarò così coinvolto in un momento di ascolto , condivisione e riflessione. In programma le musiche di Haydn e Mozart, con i solisti Eugenia Lentini al violino, Francesco Liguori e Cosimo Linoci al clarinetto.Organizzato da Don Davide Martinelli, il concerto rappresenta uno degli appuntamenti principali dell’Estate Religiosa che vedrà la sua fine il 13 Settembre. L’ ingresso gratuito. Per informazioni: cappellamusicaledellamaddalena@gmail.com.
CAPRANICA PRENESTINA – Concerto di Ferragosto nel Tempio di Santa Maria Maddalena
Si esibirà l’Orchestra Città di Pompei
Si rinnova l’emozionante appuntamento con il tradizionale Concerto di Ferragosto, in programma venerdì 14 alle ore 20:00 presso il Tempio di Santa Maria Maddalena.