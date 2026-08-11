CAPRANICA PRENESTINA – Concerto di Ferragosto nel Tempio di Santa Maria Maddalena

Si rinnova l’emozionante appuntamento con il tradizionale Concerto di Ferragosto, in programma venerdì 14 alle ore 20:00 presso il Tempio di Santa Maria Maddalena.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Città di Pompei, diretta dal maestro di fama internazionale Alfonso Todisco , nell’ambito della Cappella Musicale della Maddalena. Un evento che si preannuncia particolarmente profondo , in grado di unire la bellezza della musica classica alla suggestiva atmosfera del luogo sacro. Il pubblico sarò così coinvolto in un momento di ascolto , condivisione e riflessione. In programma le musiche di Haydn e Mozart, con i solisti Eugenia Lentini al violino, Francesco Liguori e Cosimo Linoci al clarinetto.Organizzato da Don Davide Martinelli, il concerto rappresenta uno degli appuntamenti principali dell’Estate Religiosa che vedrà la sua fine il 13 Settembre. L’ ingresso gratuito. Per informazioni: cappellamusicaledellamaddalena@gmail.com.

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