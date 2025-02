MONTEROTONDO – Fatture pagate in 10 giorni, il Comune è virtuoso

Il Comune di Monterotondo rispetta pienamente la normativa vigente in materia di pagamento dei debiti commerciali ed è, in questo, senso un comune virtuoso.

Lo annuncia l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone in un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 26 febbraio.

Con la delibera numero 40 approvata nella seduta del 18 febbraio scorso, la Giunta comunale, sulla base delle verifiche effettuate e sulle comunicazioni inviate alla piattaforma Area RGS della Ragioneria Generale dello Stato, ha attestato infatti che il Comune di Monterotondo ha rispettato in pieno la normativa vigente in materia dei pagamenti commerciali.

Grazie ad una gestione economico-finanziaria efficiente e solerte, il Comune di Monterotondo ha rispettato il contenimento dello stock del debito commerciale residuo, con una riduzione del 10% rispetto al 2023.

Al 31 dicembre 2024, l’ammontare del debito è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, con un ritardo medio nei pagamenti pari a -20 giorni e quindi con un indice di tempestività di pagamento delle fatture a 10 giorni.

Questi risultati hanno evitato la necessità di accantonare risorse nel Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali”, previsto per gli enti locali che non rispettano i tempi di pagamento stabiliti dalla legge, consentendo di mantenere intatte le disponibilità di bilancio a beneficio della comunità, con un risparmio di risorse da accantonare pari a circa 150mila €.

«Esprimo il mio ringraziamento alla dirigente Laura Felici e a tutto il personale del Dipartimento Economico e Finanziario per l’eccellente lavoro svolto – afferma l’assessora al Bilancio, Patrimonio e Fondi europei Marcella Rossi – grazie al quale il Comune di Monterotondo si conferma ente virtuoso nella gestione delle risorse pubbliche».

Un risultato importante, confermato con soddisfazione anche dal Sindaco Riccardo Varone: «Prosegue l’azione virtuosa di contenimento dello stock del debito, passato da oltre 4 milioni e mezzo del 2022 a poco più di un milione e ottocentomila euro nel 2023 e quest’anno ridotto fino a 1.288.074,21€, confermando come il Comune di Monterotondo sia un ente virtuoso nei pagamenti e perfettamente rispettoso delle norme finanziarie e contabili, con benefici per le casse comunali e per la Comunità cittadina nei confronti della quale restano intatte le disponibilità di bilancio».