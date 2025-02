GUIDONIA – Sciopero dei lavoratori, “Battaglio Spa” smentisce il sindacato “SiCobas”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Battaglio”, scioperano i lavoratori del fornitore leader di frutta, dall’avvocato Maria Cacciapaglia, legale del Signor Roberto Santucci, rappresentante legale di Alfa srl, società di logistica avente sede in Roma,

“In particolare, senza interpellare le altre parti coinvolte, la spettabile Testata Giornalistica, ha descritto, sulla base delle sole dichiarazioni del sindacalista SiCobas Sig. Panzarino, una situazione in cui il committente (Battaglio SpA), nell’intento di intimorire i lavoratori, avrebbe spostato la produzione in altro luogo, ed in cui Alfa srl, appaltatrice dei servizi di logistica, avrebbe sostituito i lavoratori scioperanti in modo illegittimo.

Entrambe le situazioni sono tendenziose, prive di fondamento, e denigratorie, nonché non veritiere, nei confronti di entrambe le società.

Rimanendo tuttavia nell’ambito della tutela di Alfa srl, si richiede l’immediata rettifica di quanto riportato in quanto:

1) La società non ha sostituito in modo illegittimo alcuno dei lavoratori in sciopero, che tra l’altro sono in numero notevolmente inferiore rispetto a quelli indicati nell’articolo;

2) Le motivazioni poste alla base dello stato di agitazione sono completamente destituite da qualsivoglia fondamento: la vicenda dei livelli contrattuali è stata tempestivamente affrontata tra azienda e sindacati addirittura nella riunione tenutasi tra le parti sei giorni prima della pubblicazione dell’articolo citato; in tale sede le parti erano rimaste nell’accordo di incontrarsi durante il mese corrente per la definizione completa della discussione relativa;

3) Le altre sigle sindacali, presenti nello stabilimento, non hanno eccepito alcunchè rispetto alle trasparenti risposte fornite da sempre dall’azienda su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;

4) La variazione del contatto da multiservizi a logistica è una situazione che risale al 2021, allorquando Alfa srl non aveva alcun rapporto con la committenza Battaglio;

5) Ogni rivendicazione di SiCobas, appare allo stato pretestuosa e/o infondata, e comunque insufficiente per la proclamazione di uno stato di agitazione, e l’azienda Alfa srl non è disponibile ad accettare comunicati unilaterali del sindacato, senza avere la possibilità di contraddittorio volto ad illustrare le proprie posizioni.

Riteniamo che la posizione del Giornale da Voi diretto, nella sua funzione di trasparenza informativa, non possa trascurare di divulgare in modo adeguato anche la posizione di Alfa srl, società che opera in modo legittimo e trasparente sul mercato dei servizi di logistica, e che di certo non può essere denigrata da prese di posizione in libertà e false intraprese da una delle sigle sindacali presenti in azienda”.