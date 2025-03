A Guidonia inizia la 4 giorni dedicata al Carnevale, la festa più colorata e partecipata dell’anno.

Giovanni Bracchitta, Presidente del Comitato del Carnevale di Guidonia scomparso martedì 25 febbraio all’età di 82 anni

Alle ore 19 di oggi, sabato primo marzo, in viale Roma sfilano i sei carri realizzati dal Comitato del Carnevale che ha deciso di dedicare l’evento alla memoria di Giovanni Bracchitta, Presidente del Comitato e uno dei fondatori della festa più attesa dai bambini, deceduto lo scorso martedì 25 febbraio all’età di 82 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La grande novità del Carnevale 2025 è la prima sfilata serale di oggi, che sfiderà le condizioni meteorologiche.

La seconda avverrà come da tradizione domani, domenica 2 marzo, a partire dalle ore 15, quando il tempo si annuncia più clemente.

Lunedì 3 marzo sarà dedicato interamente ai bambini occupati in giochi di tutti i tipi presso il Villaggio di Carnevale nella Pineta di viale Roma a partire dalle ore 16.

Il programma prevede tre sfilate dei carri e il Villaggio del Carnevale nella pineta di viale Roma a Guidonia

La terza sfilata finale sarà martedì 4 marzo, con il classico rogo di Re Carnevale, a partire dalle ore 15: per motivi di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, il sindaco Mauro Lombardo ha disposto la sospensione delle lezioni alle ore 12 per gli Istituti comprensivi di Guidonia Centro “Don Lorenzo Milani” e “Leonardo da Vinci” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

C’è anche un regalo per i più piccoli, ma anche per i più grandi: il Villaggio di Carnevale.

Allestito presso la pineta di Guidonia, il villaggio è sempre aperto in questi 4 giorni per festeggiare ancora di più insieme ai bambini e per offrire food e beverage a tutti i partecipanti delle sfilate, che quest’anno saranno proprio tanti!

Sempre per motivi di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, il sindaco Lombardo ha imposto restrizioni sulla vendita, la detenzione e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio all’interno di alcune aree cittadine, in particolare nei luoghi adiacenti alla pinetina e il parco Caduti di Nassiriya (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le restrizioni sono in vigore oggi, domani e martedì grasso in occasione delle tre sfilate:

– 1 marzo 2025: dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

– 2 e 4 marzo 2025: dalle ore 12:00 alle ore 21:00.

Le aree interessate sono:

Viale Roma (intersezione con Piazza Baracca e intersezione con Via C. Ferrari), Piazza Baracca, Viale dell’Unione, Via Visintini, Via Maddalena, Via Lunardi, Via Chiorboli, Piazza Matteotti, Via Leonardo da Vinci, Via Marconi, Via Douhet, Via Olivari, Via Moreno, L.go M. Simone, L.go Duca d’Aosta, tutti i parchi pubblici (Piazza Caduti di Nassiriya, Pineta comunale), Via Del Prete, Via Pezzi, Via Montelucci, L.go Gramsci.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale vigileranno sull’ottemperanza dell’Ordinanza.

Le violazioni sono soggette a sanzioni amministrative che vanno da € 25,00 a € 500,00.

La macchina organizzativa è pronta, sale l’attesa per la sfilata dei se carri realizzati dal Comitato, ognuno con un tema specifico e ben strutturato.

Ecco la lista dei carri che sfileranno in queste giornate:

Carro: Re Carnevale

● Gruppi: Comitato

● Scuole di danza: Lady Giulia Stella, Majorette Marcellina

Carro: I messicani

● Gruppi: Comitato, Istitituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” Guidonia

Carro: La cartomante

● Gruppi: Comitato, Gruppo mamme (referente Simona, contatto Paolo), Cinestar

Carro: Wicked

● Gruppi: Comitato, MAB Mirko Boemi

Carro: Elemental

● Gruppi: Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Guidonia

Carro: Sdentato di DeagonTrainer

● Gruppi: Istituto Comprensivo “Montecelio”, Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” Villalba, Istituto Comprensivo Sant’Angelo Romano

Carro: Deadpool

● Gruppi: Comitato, Gruppo Scout Guidonia 1, Gruppo Scout Guidonia 2