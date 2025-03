MENTANA – Pista ciclopedonale, altri 91 mila euro per l’arredo urbano

Il cantiere era stato avviato a giugno 2023 e da allora sono trascorsi 20 mesi.

Ora il Comune di Mentana è pronto ad ultimare i lavori per la realizzazione del primo percorso ciclopedonale che collegherà la città garibaldina con Monterotondo.

E’ quanto emerge dalla determina numero 66 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 26 febbraio dal dirigente dell’Area Tecnica Federico Vittori.

Con l’atto vengono infatti affidati i lavori di completamento e arredo urbano della pista ciclabile Mentana – Monterotondo alla ditta “Olimpia Segnaletica srl” di Roma per una somma complessiva di 91.686 euro e 13 centesimi Iva di legge inclusa.

L’importo sarà coperto per 50 mila euro mediante compartecipazione del Comune di Monterotondo e i restanti 41.826 euro mediante cofinanziamento Astral.

Il termine per l’ultimazione delle lavorazioni viene stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera dello 0,5‰ ai sensi dell’articolo 126 del Codice dei contratti pubblici.

Facendo i conti della serva, la ciclabile Mentana – Monterotondo potrebbe essere inaugurata a giugno prossimo.

Vale la pena ricordare che il 16 giugno 2023 i comuni di Mentana e Monterotondo annunciarono l’avvio dei lavori per la realizzazione del primo percorso ciclopedonale che collegherà le due cittadine confinanti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Progettata nel 2019 per un investimento complessivo di un milione di euro finanziato dalla Regione Lazio, la nuova pista ciclabile è stata concepita per connettere punti di interesse diversificati nel territorio, sorpassando la divisione fisica dei confini comunali.

La pista ciclabile si snoderà parallelamente alla via Nomentana e andrà a ricongiungersi con la porzione già esistente nel territorio comunale eretino, completando un percorso complessivo di quasi 6 chilometri e collegando così i due comuni sull’asse Nomentana-Salaria.