MONTEROTONDO – Visite odontoiatriche gratuite con la Croce Rossa Italiana

Si terrà sabato 18 Luglio a Monterotondo una giornata dedicata alla prevenzione odontoiatrica e delle malattie del cavo orale, con visite gratuite rivolte alla cittadinanza.
Si tratta di un’iniziativa promossa dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana con il patrocinio dell’amministrazione comunale che avrà luogo nel parcheggio antistante il McDonald’s in Via Lampedusa.
E’ prevista attività di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione delle patologie del cavo orale e della corretta igiene orale.
Necessario prendere l’appuntamento.
Info e prenotazioni: 3459918050 (anche tramite WhatsApp)