TIVOLI GUIDONIA – Rom, accordo tra i Comuni per superare il campo a Bagni Vecchi

I Presidenti del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio, Erick D’Alisa, e di Tivoli, Emanuele Di Lauro, si sono incontrati, nel Municipio tiburtino, per pianificare una Conferenza congiunta dei capigruppo tra i due Comuni con all’ordine del giorno le questioni connesse alla presenza di accampamenti abusivi di nomadi a Bagni Vecchi, nella zona di Tivoli Terme, al confine con Villalba di Guidonia.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo la nota, si tratta di una tematica che interessa trasversalmente i due comuni, data pure la loro contiguità territoriale.

L’incontro è programmato per venerdì 21 marzo 2025, alle ore 9:30, a Tivoli. Parteciperanno anche il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, e il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi.

“La nostra Amministrazione ha sempre mantenuto un alto livello di attenzione sulla questione della sicurezza in generale, come testimoniato dagli interventi straordinari effettuati a Villalba, lo sgombero del campo nomadi abusivo presente nella frazione di Albuccione e, più di recente, dall’allontanamento di un insediamento abusivo nell’area in prossimità del cinema “The Space”, al Bivio di Guidonia – dichiara Erick D’Alisa -. Siamo, ovviamente, disponibili a collaborare con l’Amministrazione tiburtina per individuare soluzioni che consentano di superare, congiuntamente, situazioni di criticità”.