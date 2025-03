MONTECELIO – Il Museo “Rodolfo Lanciani” riapre e inaugura l’Archivio Storico

Si terrà sabato 15 marzo 2025, alle ore 16:30, la cerimonia di riapertura del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Montecelio e l’inaugurazione dell’Archivio Storico.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, e gli interventi di Claudio Zarro, Assessore alla Cultura; di Zaccaria Mari, Direttore del Museo; di Jovita Maria Fotia, Coordinatrice; di Maria Sperandio, rappresentante della Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico Latino (GAL).

Seguirà una visita guidata all’Archivio Storico e alle collezioni museali.

L’evento rappresenta un’opportunità significativa per la cittadinanza e per tutti gli appassionati di archeologia e storia locale per riscoprire il ricco patrimonio culturale del territorio cornicolano in un contesto completamente rinnovato.