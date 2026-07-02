ROMA EST – Rapina il conducente al capolinea Atac: catturato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, un romano di 29 anni, disoccupato e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina a mano armata consumata ai danni di un autista dell’ATAC nella serata del 23 giugno scorso in largo Rotello, località Castelverde.

A seguito di una richiesta giunta al numero di emergenza NUE 112, i Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano erano intervenuti d’urgenza presso il capolinea degli autobus.

Salito a bordo del mezzo pubblico, un uomo armato di una pistola aveva minacciato l’autista, un uomo di 47 anni, costringendolo a consegnargli il denaro contante che aveva con sé per poi scendere precipitosamente dal veicolo e dileguarsi a piedi.

Il conducente dell’autobus, fortunatamente rimasto illeso, era stato comunque trasportato presso il Policlinico Casilino a causa del forte stato di agitazione conseguente alla rapina.

Le indagini e gli accertamenti, avviati nell’immediatezza dai Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, si sono concentrate sull’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del capolinea e a bordo del mezzo.

Lo sviluppo dell’attività investigativa ha permesso ai militari di raccogliere precisi elementi identificativi, portando a un successivo riconoscimento fotografico da parte della vittima.

Ottenuti i gravi indizi di colpevolezza a carico del 29enne, i Carabinieri hanno fatto scattare la perquisizione presso la sua abitazione proprio a Castelverde.

L’operazione ha dato esito positivo consentendo il rinvenimento e il sequestro degli stessi indumenti utilizzati dall’uomo durante il colpo, mentre non è stata rinvenuta l’arma.

Per questo motivo, l’indagato è stato associato presso il carcere di Roma Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.