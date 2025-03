GUIDONIA – Il sindaco incontra i cittadini di Pichini: si prepara lo sgombero delle case confiscate?

Venerdì 7 marzo, a Pichini, si è svolto un incontro particolarmente partecipato tra rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio e i cittadini.

Sopra e sotto, due momenti dell’incontro tra gli amministratori pubblici e i cittadini di Pichini

Presenti, tra gli altri, il Sindaco Mauro Lombardo, gli assessori e alcuni consiglieri comunali.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, i cittadini hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni e di segnalare diverse problematiche che interessano il territorio.

Le questioni sollevate sono state attentamente ascoltate dagli amministratori, che hanno preso nota delle varie criticità emerse, con l’impegno di esaminare e a valutare con la massima attenzione ogni segnalazione ricevuta, promettendo di individuare e attuare le soluzioni più immediate e idonee per rispondere efficacemente alle esigenze della comunità.

I presenti sono stati aggiornati anche sugli sviluppi dello sgombero da parte della Prefettura che interesserà il complesso residenziale di via Giotto, confiscato a giugno del 2017 dalla Procura Distrettuale Antimafia alla criminalità organizzata e amministrato dalla competente “Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (ANBSC), in attesa di definitiva e meritevole destinazione a fini sociali.

“Riteniamo fondamentale questo tipo di confronto diretto con i cittadini – ha dichiarato il Sindaco Mauro Lombardo -. È nostra ferma intenzione dare seguito agli impegni assunti nel corso dell’incontro. Ringrazio tutti gli intervenuti per la loro partecipazione attiva e costruttiva”.