Il Comune di Palombara Sabina ha indetto una procedura selettiva per curriculum e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di una unità lavorativa da inquadrare nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D1), per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore III “Cultura – Turismo – Musei e Biblioteche – Pubblica Istruzione – Servizi Sociali – Sport – Volontariato”.

Lo stabilisce la determina numero 32 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 28 febbraio dal Segretario Generale Anna Maria Carosini.

L’assunzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, avrà durata fino al mandato elettivo del Sindaco, ovvero fino a disponibilità del posto in dotazione organica, come disposto con la delibera numero 17 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 27 febbraio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi.

Tale posto si è reso vacante a seguito del collocamento in aspettativa non retribuita del Responsabile titolare del Settore “Cultura – Turismo – Musei e Biblioteche – Pubblica Istruzione – Servizi Sociali – Sport – Volontariato” Massimo Belli che dal 1° marzo 2025 al 29 febbraio 2028 presterà la propria attività lavorativa presso il Ministero del Turismo in qualità di Dirigente dell’Ufficio II della “Direzione Generale Tecnologica, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica”.