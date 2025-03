E’ un luogo di pregio storico ed architettonico di notevole interesse non solo per i cittadini residenti, ma anche per turisti e visitatori. E le richieste dei promessi sposi non mancano.

Per questo il Comune di Tivoli ha deciso di celebrare matrimoni e unioni civili al Museo della Città sito tra Via della Carità e Piazza Campitelli.

Lo stabilisce la delibera numero 52 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata giovedì 6 marzo dalla giunta guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

La Sala Conferenze del Museo della Città di Tivoli

Con l’atto viene individuata la Sala Conferenze del Museo della Città quale “casa comunale” per i giorni e gli orari in cui verranno celebrati i matrimoni ed unioni civili a partire da lunedì prossimo 17 marzo 2025.

Uno scorcio del Museo della Città e di piazza Campitelli

Col provvedimento la giunta sottolinea che il Museo, pur essendo un luogo aperto al pubblico e a destinazione turistica, sarà riservato, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità dell’ente per essere destinato, appunto, alle celebrazione dei matrimoni tutti i giorni compreso il sabato e la domenica, previa verifica della disponibilità della Sala, da concordare con il Settore Cultura.

Dalla delibera emerge che l’utilizzo del Museo per i matrimoni fa seguito alla concessione della ex Chiesa dell’Annunziata – altra location per unioni civili – alla Comunità Ortodossa Rumena per l’impossibilità di utilizzare la Chiesa della Carità come avveniva finora per lavori di ripristino in corso.

Sposarsi nella Sala Conferenze del Museo costerà quanto giurarsi amore eterno alle Scuderie Estensi e nella Sala Roesler Franz, altre due location adibite ai matrimoni come la Sala San Bernardino e la Rocca Pia.

Le tariffe variano a seconda che i coniugi siano tiburtini residenti o meno.

TARIFFE PER SPOSI RESIDENTI (OD ALMENO UNO ):

ORARIO DI SERVIZIO: € 95,00;

EXTRA ORARIO DI SERVIZIO: € 150,00;

SABATO, DOMENICA E FESTIVI: € 550,00.

TARIFFE PER SPOSI NON RESIDENTI:

ORARIO DI SERVIZIO: € 150,00;

EXTRA ORARIO DI SERVIZIO: € 200,00;

SABATO, DOMENICA E FESTIVI: € 750,00.