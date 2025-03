Incendio nell’emporio cinese, panico al Centro commerciale

Panico stamane, lunedì 17 marzo, all’interno di un centro commerciale in via Cavour, a Pomezia, per l’incendio in un grande negozio di abbigliamento cinese.

Secondo una nota dei vigili del fuoco, le fiamme si sono sprigionate nell’emporio verso le ore 11 e il denso fumo ha rapidamente invaso diverse attività adiacenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 squadre e 3 autobotti con in supporto un’autoscala e il carro autoprotettori e hanno affidato una persona rimasta intossicata alle cure del personale sanitario.

L’incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di smassamento, bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Tuttavia durante l’incendio un’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, per questo il Comune di Pomezia in una nota ha avvisato la cittadinanza di aver disposto l‘attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C), rassicurando che “la situazione è sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze dell’Ordine accorse nel luogo dell’incendio”.



L’ordinanza emessa dal Comune contiene anche il divieto di aprire porte o finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, per un raggio di 200 metri dal luogo dell’incendio.