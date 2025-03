Serie D. Il Guidonia vince e la rincorsa continua

Il Guidonia Montecelio 1937 c’è e si sente, la squadra di Mister Ginestra non ne sbaglia una.

Oggi, domenica 30 marzo, la squadra guidoniana vince ancora e questa volta a farne le spese è l’Atletico Uri di Sassari che al termine della partita, sul proprio stadio il Campo Nou, perde 2 a 1 (Calì e Parisi per il Guidonia, De Marcus per l’atletico Uri).

Il Guidonia, seconda in classifica a 56 punti, rimane a sole due lunghezze dal Gelbison a sole cinque giornate dalla fine del campionato.

Oggi la capolista Gelbison, purtroppo per i tifosi Guidoniani, vince in casa contro il Cassino per 2 a 1 continuando la cavalcata verso la Lega Pro (ex serie C).

(Daniele Di Cerbo)