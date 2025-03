GUIDONIA – Judo, Gioele Sozzi e Nicolò Agliata vincono il Trofeo di Velletri

Due medaglie d’oro e due d’argento.

E’ il bottino conquistato dai judoka della “Asd Team Agliata” e “Asd Anco Marzio” di Guidonia al Trofeo Città di Velletri, organizzato domenica 23 marzo dal Comitato Provinciale Csen in collaborazione con la “Ssd Csen Roma Sport” presso il Palabandinelli.

Gli atleti allenati dai tecnici Franco Agliata e Luca Santi hanno ottenuto un grande successo nelle categorie Esordienti A e Cadetti.

Nicolò Agliata primo nella Classe Esordienti A

Greta Sozzi seconda nella Classe Esordienti A

Erika Sperandio seconda nella Classe Esordienti A

Nella Classe Esordienti A è salito sul podio più alto Nicolò Agliata, secondo posto per Greta Sozzi ed Erika Sperandio.

Gioele Sozzi, medaglia d’oro nella categoria Cadetti, insieme al tecnico Luca Santi

Tra i Cadetti Gioele Sozzi si è aggiudicato la medaglia d’oro.

Sabato 15 marzo i judoka della “Asd Team Agliata” e “Asd Anco Marzio” di Guidonia hanno dominato la prima Tappa del “Gran Premio Giovanissimi”, organizzato dal Comitato Provinciale Csen presso il Palapellicone di Ostia.

Gabriel Ferro primo nella classe Ragazzi

Mario Lucarelli argento nella classe Ragazzi

Samuel Ninu argento nella classe Ragazzi

Gioia Finamore argento nella classe Ragazzi

Nella classe Ragazzi oro per Jacopo Spagna, Edoardo Aspromonte e Gabriel Ferro; argento per Mario Lucarelli, Luigi Santi, Roberto Bartolucci, Alessio Possenti e Matteo Casini, Samuel Ninu e Gaia Di Mario; medaglia di bronzo per Simone Imperiale, Margherita Di Reda e Gioia Finamore.

Miriam Fanizza medaglia d’oro nella classe Fanciulli

Nella classe Fanciulli ha conquistato la medaglia d’oro Miriam Fanizza.

Giulietta Grassini, quinta al Campionato Italiano di Genova, insieme al maestro Franco Agliata

Alle finali del Campionato Italiano A2 tenutosi a Genova domenica scorsa 23 marzo Giulietta Grassini ha conquistato la quinta posizione, qualificandosi alla finale A1 di Bari.