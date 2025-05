Calcio. Guidonia, festa in città: il cielo si tinge di rossoblù

Il Guidonia Montecelio 1937 FC ha festeggiato la storica promozione in Serie C con una sfilata su un pullman scoperto per le vie della città. Giocatori, staff tecnico, dirigenti e tifosi si sono uniti in un corteo festoso, trasformando le strade di Guidonia in un tripudio di colori rossoblù.

La carovana ha attraversato le principali piazze cittadine, tra cui Piazza Matteotti e Piazza dell’Aeroporto, accolta da cori, applausi e bandiere sventolanti. Il presidente Mauro Fusano, visibilmente emozionato, ha guidato la celebrazione, affiancato dal sindaco Mauro Lombardo, che ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per l’intera comunità.

Il tecnico Ciro Ginestra ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha espresso l’orgoglio per il percorso compiuto dalla squadra. I giocatori, tra cui Mastrangelo, Spinosa, Calì, Spanò, Piroli, Stefanelli, Succi, Cristini, Errico, Buono, El Bakhtaoui, Rossi Giordano, Guerriero, Calzone, Maurizi, Parisi, Ardizzone, Giordani, Rossi Alessandro, Esempio, Mastrantonio, Musso, Spavone e Guerrieri, sono stati acclamati uno a uno dai presenti.

La città di Guidonia Montecelio si prepara così ad affrontare con entusiasmo la nuova avventura in Serie C, consapevole del valore di una squadra che ha saputo unire passione, determinazione e senso di appartenenza.

foto by Telephoto

(Daniele Di Cerbo)