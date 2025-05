FALERIA – Enrico Zadi presenta “La legge dei Trenta”

Sabato 24 maggio a Faleria, alle ore 18, presso la Sala della Misericordia, in Piazza degli Anguillara, nel cuore del centro storico del paese, Enrico Zadi presenterà il libro “La legge dei Trenta”, edito da EMIA Edizioni.

Allusivo, provocatorio e simbolico, il romanzo di Enrico Zadi è il racconto del bisogno umano, dei rapporti antropici e della possibilità naturali che diventano esigenza e obbligo di riscatto civile. Il tutto in una società in cui etica e morale vanno ad assumere nuove e inaspettate forme e in cui le relazioni paiono destinate a dissolversi come sabbia al vento.

Enrico Zadi è nato a Firenze 40 anni fa.

Si trasferisce a Roma, dove si laurea in Lingue e Civiltà Orientali. Una volta laureato lascia l’Italia e gira per il mondo, dove lavorerà fra l’Estremo Oriente e l’Europa per più di quindici anni. Ora lavora e vive a Parigi.

A Faleria sabato porterà i saluti istituzionali il Sindaco Walter Salvadori e introdurrà il Consigliere comunale Nicola Rinaldi.

Dialogherà con l‘autore il giornalista Lamberto Rinaldi.

Leggerà brani tratti dal libro la divulgatrice culturale Cinzia Antonetti.

Musicherà i momenti la chitarra di Gian Nicola Belcastro.

Sarà presente l’editore, giornalista e scrittore Italo Arcuri.