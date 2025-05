GUIDONIA – Mister Ginestra e il senso della conquista

Mister Ciro Ginestra, protagonista assoluto della storica promozione del Guidonia Montecelio 1937 fc in Serie C, affida a Instagram le sue emozioni.

Un post (in foto a fine articolo) sentito, autentico, che va oltre la celebrazione del risultato sportivo e racconta una filosofia, un modo di vivere il calcio e la vita.

Per il tecnico, le cose belle non arrivano mai per caso: vanno conquistate, con sacrificio, determinazione e spirito di squadra. Nessuno regala nulla, e le opportunità non si aspettano, si creano. È questo il messaggio centrale di Ginestra, che in pochi mesi ha risollevato una squadra e l’ha trascinata in alto con una serie impressionante di vittorie.

Il mister invita a non arrendersi mai: l’“ultimo tentativo” non esiste, c’è sempre una possibilità in più da giocarsi, un sogno da inseguire, un obiettivo da costruire. E proprio questo spirito ha animato il gruppo rossoblù, capace di trasformare una stagione complicata in un percorso trionfale.

Con la promozione ormai acquisita, Ginestra guarda avanti, parlando di “nuovo inizio”, di evoluzione e crescita. Parole che confermano come questo traguardo sia solo una tappa di un cammino più grande, fatto di ambizione, coerenza e passione.

(Daniele Di Cerbo)