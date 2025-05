L’anno scolastico volge al termine ed è tempo di bilanci soprattutto per gli alunni delle classi quinte elementari.

E’ il caso degli alunni delle classi V C, D e G della Scuola Primaria Tommaso Neri/Orazio di Tivoli Terme, dell’Istituto Comprensivo Tivoli 5 diretto da Francesca Pisani, che hanno concluso il loro percorso quinquennale partecipando a numerosi progetti, tra cui attività di laboratorio in classe con la metodologia del cooperative learning e visite guidate.

Esperienze progettate per valorizzare le competenze individuali di ciascun ragazzo, creando autentici compiti di realtà. In particolare, la docente Gabriella Casarella sottolinea che l’esperienza al Foro Italico, invitati dal Ministero per il progetto “Internazionali BNL Italia”, rimarrà nel cuore dei ragazzi.

È stata una giornata memorabile: hanno avuto l’opportunità di apprendere alcune tecniche di tennis, supportati da un docente specializzato che li ha accolti con gentilezza e professionalità.

La giornata è trascorsa tra vari giochi sportivi, culminando con la partecipazione, insieme alle classi V della Scuola Primaria Rodari, alla cerimonia di premiazione dell’Istituto Comprensivo Tivoli 5.

Questo evento si è svolto sul campo da tennis dove si sono disputate le partite dei campioni, alcune delle quali si sono tenute proprio il 16 maggio 2025.

Progetto “Scuole Sostenibili – Tivoli”

Un altro progetto molto apprezzato da docenti e alunni, per la sua rilevanza e il modo in cui affronta gli argomenti, è quello promosso dal Comune di Tivoli, ASA Tivoli SPA – “SCUOLE SOSTENIBILI – TIVOLI” – CONTEST IMPATTO ZERO.

Si tratta di un’iniziativa di educazione e formazione attiva rivolta a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, curata dal dottor Roberto Travaglini.

Il progetto si è articolato in più fasi:

• Fase Teorica: Un’esperta esterna, la signora Daniela Micheli, ha svolto un’attività didattica incisiva in classe, incentrata sulla salvaguardia dell’ambiente. Gli studenti hanno potuto riflettere su temi cruciali.

• Fase Pratica: Gli studenti hanno partecipato a un concorso, che rappresenta la terza fase del progetto.

Già in precedenti anni, avevano esplorato e sperimentato gli argomenti proposti, ma questa nuova esperienza ha offerto loro l’opportunità di riflettere sull’importanza dell’impegno personale verso l’ambiente.

Ogni individuo contribuisce, in modo positivo o negativo, a lasciare un’impronta più o meno significativa sul pianeta. Gli alunni hanno creato numerosi slogan sul tema “Salviamo il nostro Pianeta”, molti dei quali mirano a sensibilizzare sulla necessità di eliminare lo spreco.

La docente Casarella cita alcuni esempi:

“La salvaguardia dell’ambiente è un gioco divertente; con un po’ di fatica salviamo la vita!”,

“Diminuendo l’imballaggio, la vita ha un vantaggio!”.

Guidati con saggezza dalle docenti, gli studenti hanno collaborato in un’attività di learning by doing, creando due cartelloni che sintetizzano i percorsi didattici delle tre classi quinte.

Ogni gruppo ha lavorato all’interno della propria classe, elaborando gli elementi dei cartelloni in formati sia cartacei che digitali.

Un Saluto Speciale

Le docenti dei team delle classi quinte dell’Istituto desiderano porgere un caloroso saluto agli alunni, augurando loro di trovare la giusta strada per volare sempre più in alto, “AD MAIORA”.

Esprimono anche un sentito ringraziamento alla professoressa Francesca Pisani per l’attenzione riposta nella gestione unitaria dell’Istituto, con occhio vigile sui risultati del servizio e della qualità della formazione.

Ringraziano inoltre il personale della Cooperativa Nuova Sair per il servizio sempre pronto, attivo ed inclusivo alle attività didattiche curriculari; e il personale ATA della Scuola costantemente disponibile e gentile; nonché le famiglie e tutti coloro che hanno collaborato fattivamente con la Scuola.