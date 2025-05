FONTE NUOVA – Elezioni 2025, Umberto Falcioni è il nuovo sindaco

dati che, seppur non ancora definitivi, sono ormai inequivocabili: alle 22,40 su 12 sezioni scrutinate su 24 Umberto Falcioni conta 4.150 preferenze pari al 79,17% contro i 1.092 (il 20,83% ) di Giorgio Bertozzi , candidato sindaco del Centrosinistra .

dati che, seppur non ancora definitivi, sono ormai inequivocabili: alle 22,40 su 12 sezioni scrutinate su 24 Umberto Falcioni conta 4.150 preferenze pari al 79,17% contro i 1.092 (il 20,83% ) di Giorgio Bertozzi , candidato sindaco del Centrosinistra .

Oggi pomeriggio lunedì 26 maggio è stato lo stesso candidato del Centrodestra ad annunciare la vittoria a fronte di dati che, seppur non ancora definitivi, sono ormai inequivocabili: alle 22,40 su 12 sezioni scrutinate su 24 Umberto Falcioni conta 4.150 preferenze pari al 79,17% contro i 1.092 (il 20,83% ) di Giorgio Bertozzi , candidato sindaco del Centrosinistra .

Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno riposto in me la loro fiducia.

Un pensiero va anche al mio avversario, Giorgio Bertozzi, che mi ha chiamato per congratularsi: un gesto di grande correttezza e rispetto istituzionale che ho molto apprezzato.

BERTOZZI: “CONGRATULAZIONI A FALCIONI, SAREMO OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA E RESPONSABILE”

Giorgio Bertozzi, 68 anni, candidato sindaco sconfitto del Centrosinistra

Non ha tardato a congratularsi Giorgio Bertozzi, 68 anni, ex consigliere comunale, fondatore dell’associazione culturale NeoArtGallery e curatore d’arte, candidato Sindaco sconfitto per la coalizione progressista formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Demos con un totale di 58 candidati consiglieri comunali.

“Ho telefonato ad Umberto Falcioni – ha detto Bertozzi – rivolgendo i miei complimenti per la sua elezione a Sindaco che è ormai netta e definita dai risultati elettorali che si stanno delineando.Il nostro risultato, pur se contenuto, ci fa sentire responsabili anche verso quel 52% degli elettori che non si è recato alle urne al quale ci rivolgeremo nelle nostre iniziative di forze dell’opposizione e dai quali raccoglieremo ogni istanza e suggerimento per riavvicinarli alla partecipazione elettorale”.

“Saremo un’opposizione costruttiva, responsabile, propositiva, mai pregiudizievole e lavoreremo sempre nell’interesse dei cittadini – ha aggiunto Bertozzi – Voglio ringraziare la squadra che mi ha supportato e sostenuto formata dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra, i tanti amici che mi sono stati vicini e la mia famiglia che ha appoggiato con entusiasmo questa scelta.

Grazie anche agli elettori che hanno creduto nel nostro progetto di cambiamento che ci apprestiamo a portare avanti anche dai banchi dell’opposizione”.