Giuseppina Di Marzio è stata eletta sindaca di Ponzano Romano

Ieri, domenica 25 maggio, e oggi, lunedì 26 maggio, il piccolo centro di 1251 abitanti nella valle del Tevere, tra Sant’Oreste, Civita Castellana e Poggio Sommavilla, frazione di Collevecchio, è stato chiamato alle urne per scegliere il successore del compianto sindaco Sergio Pimpinelli scomparso all’alba del 28 dicembre 2024 all’età di 80 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Professor Sergio Pimpinelli, sindaco di Ponzano Romano, scomparso a dicembre 2024 all’età di 80 anni

Giuseppina Di Marzio, candidata della lista “Ponzano Unita, ha totalizzato 385 voti pari al 54,69% delle preferenze, staccando così Simone Piersanti candidato della lista “Valore per Ponzano Romano” fermo a 239 voti equivalenti al 33,95%.

Il terzo candidato era Carlo Lelli per la lista civica “Ponzano per tutti-Insieme si può” che non è andato oltre gli 80 voti (11,36%). Su 1.046 elettori hanno votato in 721 (68,93%).

Schede nulle: 8 – Schede bianche: 9 – Schede contestate: 0.

La lista “Ponzano Unita” si ispirava alla “rivoluzione dolce” dell’ex sindaco Sergio Pimpinelli col quale la neo prima cittadina Giuseppina Di Marzio aveva collaborato con entrando in maggioranza e raccogliendone il testimone.