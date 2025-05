GUIDONIA – Cena araba per raccogliere fondi per Gaza

Una serata di solidarietà, cultura e musica per portare acqua potabile alla popolazione della Striscia di Gaza.

È questo lo spirito che anima la cena araba di raccolta fondi promossa da Oltre Il Ponte APS, in programma per domenica 8 giugno presso Ecofficina in Viale Roma 245/b, a Guidonia.

La serata si aprirà alle 19:00 con un dibattito pubblico che vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti dell’ONG Un Ponte Per, da anni impegnata sul campo in Medio Oriente.

Al centro del confronto: la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e le azioni concrete che possiamo intraprendere anche da qui, per fare la differenza.

Alle 20:30, spazio ai sapori e ai suoni: una cena araba accompagnerà i presenti in un viaggio tra i profumi e le tradizioni del Mediterraneo.

La serata sarà arricchita dalla musica dal vivo dei Montelupo in trio, un originale progetto musicale dedicato al recupero del canto anarchico italiano, tra memoria, resistenza e libertà.

Il contributo per la cena è di 10 euro (bevande escluse).

Prenotazione obbligatoria con un WhatsApp al 333 2707024.

I posti sono limitati.

L’intero ricavato sarà devoluto a Un Ponte Per, a sostegno del progetto “Acqua per Gaza”, che mira a garantire l’accesso all’acqua potabile a migliaia di persone colpite dalla crisi in corso.

Nei prossimi giorni saranno svelati i nomi dei partecipanti al dibattito e il menù della cena. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire i canali social di Oltre Il Ponte APS.

Per approfondire e contribuire anche a distanza, è possibile fare una donazione diretta sul sito:

👉 https://unponteper.it/it/campagna/acqua-per-gaza/