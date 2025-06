FONTE NUOVA – La “Asd Tor Lupara” è morosa: revocata la gestione dello stadio

Il Comune di Fonte Nuova ha disposto la decadenza e la revoca della concessione dello stadio “Mammoliti” di Tor Lupara.

Lo stabilisce la determina numero 567 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 26 maggio dal dirigente Daniele Cardoli e pubblicata giovedì 29 maggio all’Albo Pretorio comunale.

Col provvedimento viene revocata l’assegnazione dell’impianto sportivo risalente al 31 luglio 2017 alla “Asd Polisportiva Tor Lupara 1968” che si era impegnata a pagare un canone annuo di 12.600 euro in due rate da 6.300 con scadenza 30 settembre e 30 maggio.

La società si era inoltre impegnata a volturare tutte le utenze dell’impianto a suo nome entro 30 giorni dalla firma della convenzione e farsi carico delle spese per i consumi.

Infine la “Asd Polisportiva Tor Lupara 1968” propose investimenti pari a 60 mila 60 euro a proprie spese.

Dalla determina numero 567 emerge che a partire da agosto 2022 il Comune ha diffidato la società a pagare i canoni e a rimborsare le utenze.

L’ultima diffida risale al 17 marzo scorso dalla quale risulta un debito pari a 99.750 euro per i canoni evasi e di 21.542 euro per le utenze di gas ed energia elettrica non rimborsati per complessivi 121.292 euro.

Dopo un fitto carteggio tra l’Ente e la società sportiva il Comune di Fonte Nuova ha deciso di revocare la gestione dello stadio.