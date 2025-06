GUIDONIA – Il Liceo “Majorana” premiato al Contest della Startupper School Academy

Nella mattinata del 28 maggio, presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma, la Regione Lazio ha celebrato la decima edizione di Startupper School Academy, l’iniziativa realizzata da Lazio Innova che da un decennio promuove spirito imprenditoriale, creatività, innovazione e orientamento tra gli studenti delle scuole superiori del territorio.

Il progetto, inserito nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ha coinvolto in questa ultima edizione 100 istituti scolastici, 5.280 studenti e 171 docenti.

Nell’ambito del Contest 2025, per la categoria prototipa l’idea, verticale smart cities, ha vinto l’Istituto d’Istruzione Superiore Via Roma 298 di Guidonia con il progetto di start up Dropwise realizzato da Stefano Signorini, Lorenzo Venturiello e Giuseppe Giubilei della terza B (referente Roberto Ianigro) che hanno ideato un eco-waterpoint che unisce una fontanella pubblica a un distributore d’acqua intelligente.

Attivato da un sensore induttivo, il distributore eroga acqua solo quando rileva una borraccia metallica, riducendo lo spreco e contrastando la dispersione di plastica.

La fontanella resta invece sempre disponibile per l’uso diretto.

Pensato per uffici e spazi pubblici, Dropwise promuove pratiche sostenibili con un design funzionale e interattivo.

All’eco-waterpoint sarà abbinato un distributore di borracce customizzate.

Dropwise, inoltre, azzera le spese per l’acquisto di consumabili (boccioni d’acqua e bicchieri) perché collegato alla rete idrica. Durante la cerimonia è stato reso noto che il gruppo Dropwise parteciperà alle finali nazionali dei Campionati di Imprenditorialità che si terrano a Bergamo il 4 e 5 giugno.

All’evento hanno partecipato come “testimonial” anche gli studenti dell’istituto che si erano assicurati il primo premio per presenta l’idea e il secondo per prototipa nella precedente edizione.

Flavia G. della quarta B ha evidenziato l’effetto sfida insito nel percorso proposto dal PCTO e la preziosa opportunità di trasformare le invenzioni frutto delle attività laboratoriali scolastiche in prodotti imprenditoriali.

Stella C. della quinta E ha raccontato delle varie esperienze che ha vissuto insieme ai compagni: il test del board game And or not al Romics, la partecipazione ai Campionati di Imprenditorialità a Parma, l’incontro con un gruppo di imprenditori in occasione del Maker Faire e il premio ricevuto al Job&Orienta a Verona per “Storie di alternanza e competenze”.

Lorenzo P. della quarta B ha concluso sottolineando che partecipare alle attività lo ha portato ad ampliare il suo sguardo verso il futuro anche in direzioni che precedentemente non avrebbe considerato.

All’eterogeneo gruppo di lavoro va il plauso dell’intero istituto.