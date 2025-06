Sulla carta si chiamerebbe via Giuseppe De Camillis, ma per gli abitanti di Tivoli è meglio nota come la scalinata del “bivacco alcolico”, luogo di ritrovo per giovani e non, spesso teatro di furibonde liti.

La scalinata di viale Trieste a Tivoli

E’ la rampa di viale Trieste antistante la fermata del bus, a un centinai di metri dall’ospedale “San Giovanni Evangelista” e dal palazzo del Giudice di Pace.

Sabato pomeriggio 14 giugno sulla scalinata è scoppiata l’ennesima lite tra i frequentatori, tanto violenta da rendere necessario l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è accaduto verso le ore 18,30.

Alcune immagini della lite avvenuta sabato pomeriggio

Pare che in quel momento sia transitata lungo la scalinata una sedicenne nei confronti della quale un ragazzo del gruppo avrebbe espresso un pesante apprezzamento.

La minorenne era insieme alla mamma e sarebbe stata proprio la donna a protestare col gruppo per l’atteggiamento.

A quel punto, gli animi si sono surriscaldati come documenta il video girato da uno dei residenti della zona che da tempo segnalano il problema all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine.

I primi a intervenire nel tentativo di riportare l’ordine pubblico sono stati tre agenti della Polizia Locale – un uomo e due donne – non dotati di manganello e spray urticante.

In quel momento i vigili urbani erano impegnati in un servizio di viabilità per la bonifica dell’asfalto reso viscido dall’olio perso da un’auto in panne, quando sono stati attratti dalle urla.

Dalle parole il gruppo di frequentatori è passato ai fatti: pugni, zuffa e bottigliata finale.