E’ un copione collaudato e con le persone anziane funziona sempre. Mentre la vittima è intenta a pulire la tomba del caro estinto, il balordo ne approfitta per portarle via la borsa ingenuamente appoggiata su un muretto.

Il cimitero di Tivoli

Tornano in azione gli sciacalli al cimitero di Tivoli.

A renderlo noto al quotidiano on line Tiburno.Tv è Antonio Del Priore, 81enne tiburtino, ex Presidente del Centro anziani Empolitano con un passato da amministratore pubblico.

Lina Farfalla, 84 anni, derubata della borsa nel cimitero di Tivoli

La vittima è la moglie, Lina Farfalla, 84 anni, scippata nella tarda mattina di ieri, venerdì 20 giugno.

Il furto verrà formalmente denunciato oggi pomeriggio, sabato 21 giugno, ai carabinieri della stazione di Tivoli.

Secondo le informazioni raccolte da Tiburno.Tv, verso le 12 Lina Farfalla era entrata al cimitero per far visita ad alcuni parenti.

La pensionata trasportava il carrello col quale all’uscita dal camposanto sarebbe andata a fare la spesa prima di tornare a casa.

Giunta nella zona dei fornetti risalenti agli anni ‘60, l’anziana si è dedicata alla pulizia dei loculi al termine della quale si è recata alla vicina fontanella per lavare il panno utilizzato.

Ma quando ha fatto ritorno ai fornetti, l’84enne si è resa conto di non avere più la borsa contenente il portafogli con documenti, telefono cellulare, effetti personali vari e circa 120 euro per la spesa.

A quel punto, Lina Farfalla ha ripercorso a ritroso il tragitto, convinta di aver dimenticato la borsa in una delle precedenti tappe. Le ricerche si sono rivelate vane, così la pensionata ha raggiunto casa informando il marito Antonio Del Priore insieme al quale è tornata di nuovo al camposanto.

La coppia ha ripercorso di nuovo il tragitto e nel frattempo l’81enne telefonava al numero della moglie nella speranza di avvertire lo squillo e rintracciare cellulare e borsa.

I tentativi sono durati per circa un’ora.

Antonio Del Priore, 81enne ex Presidente del Centro Anziani Empolitano

“Alle 13,30 – racconta Antonio Del Priore – mi ha risposto una signora, era un’impiegata di un ufficio commerciale sito in via Giuseppe De Camillis che ha rinvenuto la borsa all’interno di un cassonetto della raccolta differenziata del condominio in cui lavora”.

Così Antonio Del Priore e la moglie Lina Farfalla hanno raggiunto via De Camillis e recuperato la borsa.

“All’interno c’era tutto – spiega ancora la coppia – i documenti, il telefono cellulare e gli effetti personali vari: mancavano soltanto il portafoglio e i 120 euro”.

Lina Farfalla e Antonio Del Priore hanno recuperato la borsa sulla scalinata del bivacco alcolico

Via Giuseppe De Camillis non è una strada qualsiasi, per gli abitanti di Tivoli è meglio nota come la scalinata del “bivacco alcolico”, la rampa di viale Trieste antistante la fermata del bus, a un centinaio di metri dall’ospedale “San Giovanni Evangelista” e dal palazzo del Giudice di Pace, un luogo di ritrovo per giovani e non, spesso teatro di furibonde liti come quella scoppiata sabato pomeriggio 14 giugno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lina Farfalla è convinta di non aver notato nessuno aggirarsi intorno alla tomba mentre era intenta a pulire.

L’unico ricordo è quello di un uomo che l’avrebbe avvicinata con gentilezza chiedendole se avesse bisogno di aiuto per scendere le scale col carrello della spesa.

“Vogliamo informare la popolazione, soprattutto quella anziana – conclude la coppia – di fare molta attenzione al cimitero, in particolare nelle zona isolate e nelle ore più calde e meno frequentate”.