MONTEROTONDO – Estate Eretina: per chi resta e per chi torna, su e giù per la città

Torna l’estate e torna puntuale, come ogni anno, l’Estate Eretina.

La tradizionale rassegna culturale, giunta alla sua 43a edizione, è promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione culturale ICM Monterotondo, prende il via il prossimo 4 luglio e proseguirà fino al 10 agosto con circa quaranta appuntamenti di musica, teatro, mostre, reading letterari, comics e cosplay, laboratori e attività per bambini e famiglie, visite guidate e, come da tradizione, cinema all’aperto.

Un programma al quale contribuisce la rete associazionistica locale e che, tuttavia, non si esaurisce ad agosto. I titoli di coda saranno infatti riservati, come ormai da due anni, ad “Abbronzatissima”, tre serate di musica e socialità per salutare insieme l’estate.

L’Estate Eretina 2026 sarà un festival “diffuso”.

Si articolerà infatti su più spazi e luoghi della città, coinvolgendo tanto il centro città quanto i quartieri periferici: il cortile e il Museo archeologico e multimediale di palazzo Orsini, il giardino del Cigno, piazza del Popolo (dei Leoni), il parco Arcobaleno, il parco Claudio Ippoliti a Montegrappa, il giardino delle Arti (ex Bruco, Cappuccini), Piazza Giovanni Paolo II (già piazza del Duomo), il Green Village, viale Buozzi “Passeggiata Valerio Nobili”, via Cilento (giardino ex scuola) e via Tamigi (piazza di quartiere).

Si parte il 4 luglio con “Batala Roma“, banda itinerante di Samba e Reggae per continuare con dj set dal tramonto alla sera in Passeggiata e nel centro storico e con “Borgo in fiore”, attività di decoro partecipato e che rinnova la cura e la bellezza del cuore storico della città.

La rassegna cinematografica all’aperto si articolerà su tre luoghi: due serate nel giardino dell’ex scuola di via Cilento a Piedicosta, due serate nella piazza di quartiere di via Tamigi, cinque serate nel cortile di palazzo Orsini. Da segnalare nella prima parte del programma il “MonteGeek”, festival di Comics & Cosplay (25 e 26 luglio in Passeggiata), la “Notte bianca della Locanda delle Nocciole” (9 luglio nel Centro storico) evento di beneficenza a sostegno della Locanda delle Nocciole, struttura che accoglie bambini oncologici in cura presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, la due giorni di musica jazz e bluegrass (10 e 11 luglio, parco Arcobaleno) e le visite guidate al Museo di palazzo Orsini con con servizio di interpretariato nella lingua dei segni per persone sorde.

Programma degli eventi su tutti i canali istituzionali social e web del Comune di Monterotondo, della Fondazione ICM e sul portale Vivi Monterotondo.

«Sarà un’Estate Eretina diffusa, “su e giù per la città”, quella di quest’anno – afferma l’assessora alla Cultura Alessandra Clementini – raggiungerà il centro come le periferie e sarà come sempre ricca di eventi e di appuntamenti rivolti ad un pubblico eterogeneo, dai cultori alle famiglie.

Accompagnerà le nostre serate estive per un mese e avrà, altra piccola tradizione da due anni a questa parte, una conclusione a settembre con le serate di Abbronzatissima.

Tengo molto a segnalare le serate di cinema a via Tamigi e a via Cilento: porta una sedia da casa e il piacere di stare insieme per un film sotto le stelle.

Nel corso degli eventi ricorderemo con particolare affetto Angelo Frammartino, in una serata dedicata, a vent’anni dalla sua scomparsa. Vi invito a seguire le pubblicazioni dei prossimi giorni su tutti i canali e vi aspetto, tutti e tutte, ai tanti appuntamenti di questa nuova, fresca e colorata Estate Eretina 2026».

«Un’altra Estate Eretina che ho il piacere di presentare sottolineando la vivacità e varietà del suo ricco cartellone – aggiunge il presidente del Cda di ICM Pietro Oddo – un festival che punta come sempre a coinvolgere tutte le fasce d’età e ad accompagnare la nostra estate all’insegna della socializzazione, valorizzando, tengo a sottolinearlo, il tessuto culturale della nostra città».

«L’Estate eretina è una tradizione culturale che, edizione dopo edizione, è in grado di rinnovarsi senza smarrire il suo significato identitario, comunitario e socializzante, riuscendo sempre a garantire livelli d’offerta in grado di incontrare un gradimento autentico e diffuso – afferma il sindaco Riccardo Varone – Un ringraziamento particolarmente sentito all’Assessorato e al Servizio Cultura, al Cda dell’Icm, al personale, ai partner che hanno organizzato con noi la rassegna e a tutte le associazioni e le realtà culturali che hanno contributo ad allestire il programma.

E un caloroso buon divertimento alle spettatrici e agli spettatori che assisteranno con noi agli spettacoli e agli eventi in programma».