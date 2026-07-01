TIVOLI – Tribunale, insediato il nuovo Presidente della Sezione Penale

Il Tribunale di Tivoli ha un nuovo Presidente della Sezione Penale.

E’ il giudice Marcello Rescigno, classe 1961 originario di Napoli, attualmente fuori ruolo presso l’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia.

L’immissione in possesso delle funzioni del nuovo Presidente della Sezione Penale Marcello Rescigno

Questa mattina, mercoledì primo luglio, il magistrato è stato immesso nel possesso delle sue funzioni nell’ambito di una cerimonia tenutasi davanti al Collegio presieduto dalla Presidente del Tribunale, Laura Di Girolamo, a latere le giudici Cristina Mazzuoccolo e Camilla Amedoro, pubblico ministero il Procuratore Capo Andrea Calice.

Con l’arrivo del Dottor Marcello Rescigno l’organico dei magistrati è completo, tuttavia tale situazione durerà soltanto tre mesi e non potrà comunque permettere una risposta soddisfacente per il foro e l’utenza.

Stamane ha ribadito anche la Presidente del Tribunale.

“Il numero di 28 giudici oltre al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione, previsto in pianta organica è inadeguato – ha detto la Dottoressa Laura Di Girolamo – Proprio oggi il Ministero ha ridotto l’organico degli Addetti all’Ufficio per il processo da 44 a 29 unità e i funzionari tecnici di amministrazione da 5 a 4 unità.

Tale scelta ha generato profonda delusione e sconcerto anche per la faticosa attività di formazione che era stata assicurata, contando sulla stabilizzazione all’interno dell’Ufficio”.

Il Procuratore Capo di Tivoli Andrea Calice

“I giudici del Tribunale di Tivoli lavorano tanto e bene – ha sottolineato il Procuratore Andrea Calice – nonostante il carico di lavoro e le grandi difficoltà.

L’obiettivo ultimo comune è quello di garantire un servizio rapido ed efficiente anche grazie alla collaborazione dell’Avvocatura con la quale la Procura ha un ottimo rapporto e rispetto reciproco”.

“Quando ho deciso di presentare domanda, ero consapevole delle difficoltà che avrei incontrato – il commento del nuovo Presidente della Sezione Penale Marcello Rescigno – ma sono stato sempre predisposto al massimo impegno e le difficoltà non mi spaventano”.