CICILIANO – Alla “Sagra degli Gnocchi ‘Ncati” prodotti tipici, escursioni e musica dal vivo

E’ considerata molto più di un evento gastronomico: è un’occasione per scoprire un Borgo che sa ancora custodire il senso del tempo, per assaporare la bellezza semplice e autentica dell’Italia dei piccoli centri, dove ogni piatto ha un volto, ogni strada racconta, ogni festa diventa memoria condivisa.

E’ la Sagra degli Gnocchi ‘Ncati 2025, l’evento in programma da venerdì 25 a domenica 27 luglio a Ciciliano nel suggestivo prato Cavalier G. Tontini, in via Rocca D’Elci, di fronte alla Chiesa di Santa Maria Maddalena.

Una manifestazione tradizionale realizzata sin dal 1989 che richiama gente da tutta la regione Lazio.

Un fine settimana in un viaggio tra gusto e tradizione promosso dalla Pro Loco di Ciciliano nell’ambito della festa di Santa Maria Maddalena, che si celebra il 22 luglio, molto sentita e vissuta per i molteplici motivi che interessano quel luogo intriso di storia, fede e lavoro dei campi.

Durante la manifestazione si potranno degustare i tradizionali “gnocchi ‘ncati” (impastati con acqua bollente e farina, senza patate, lo gnocco viene poi incavato arricciandolo con il polpastrello del dito, per fargli assumere una forma adatta a trattenere il sugo) prodotti a mano da un pastificio locale, conditi per tutti i gusti, con sugo semplice al basilico (piatto povero della tradizione locale), con ragù di pecora o in bianco con i funghi misti.

Il menù è poi arricchito da salsicce prodotte da macelleria locale con ricetta paesana, verdure grigliate, formaggi, gli immancabili arrosticini, patatine fritte, crepes, cocomero, granite e degustazione di vini di una cantina di Olevano Romano facente parte del consorzio strada del vino Cesanese.

Inoltre sarà possibile degustare uno spritz sotto gli alberi del prato.

Dietro i fornelli, la Pro Loco di Ciciliano: una brigata intergenerazionale di esperti e giovani volenterosi, custodi del saper fare e dell’arte dell’accoglienza. Ai piatti abbondanti si aggiunge il calore umano, fatto di sorrisi, racconti e quel senso di famiglia che solo i piccoli borghi sanno donare.

Un ulteriore attrattiva saranno i motori del ricordo: con una coloratissima sfilata delle mitiche Fiat 500.



Ad arricchire infatti la cornice della sagra, domenica, l’atteso Raduno delle Fiat 500 d’epoca: piccole regine della strada, simboli colorati di un’Italia che sognava e correva veloce.

Parcheggiate come gioielli per la strada fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena davanti al parco, tra i tavoli della festa, offriranno ai visitatori uno spettacolo dal sapore retrò, tra lamiera lucente, cromature e storie su quattro ruote. Ogni macchina è un pezzo di memoria che torna a respirare, un frammento di vita italiana che si lascia ammirare e fotografare.

Il programma propone ogni giorno alle ore 18:00 il truccabimbi perchè anche loro devono essere l’anima della festa.

Venerdì 25 luglio, alle 19:00 apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare il menu sopraelencato. A fare da colonna sonora, The Aces, con la storia degli anni 60 e 70 che faranno vibrare la piazza di allegria e autenticità.

Sabato 26 luglio, si inizia al mattino con una passeggiata guidata alle cascate del Parabocio (partenza ore 9:00, durata circa un’ora), ideale per chi ama la natura e desidera scoprire angoli nascosti e incontaminati.

Alle 12:00 aprono gli stand gastronomici per il pranzo, alle 19:00 si potrà di nuovo cenare sotto il fresco degli alberi. In serata, alle 21:00, spazio alla musica con il concerto dei Sangue Nomade, una vibrante tribute band dei Nomadi.

Domenica 27 luglio, giornata che unisce spiritualità e festa.

Si comincia con la Santa Messa in onore di Santa Maria Maddalena alle 9:00, seguita da una nuova passeggiata alle cascate del Parabocio. Alle 11:00, la piazza si animerà con l’arrivo del Fiat 500 Club Italia coordinamento dei Castelli Romani, dando vita a un raduno d’epoca colorato e affascinante.

Stand gastronomici attivi a pranzo (ore 12:00) e cena (ore 19:00), intrattenimento per bambini alle 18:00, e gran finale musicale alle 21:00 con Zena – Liscio e Soda, per ballare e sorridere fino all’ultimo.

Nella locandina in coda tutti i dettagli di cui illustriamo gli appuntamenti della tre giorni di festa a Ciciliano: tra gnocchi, natura e musica dal vivo.

Nel corso di tutta la manifestazione, la piazza sarà animata dai mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica: un percorso tra oggetti unici, creazioni fatte a mano, curiosità artistiche e sapori locali da portare a casa come ricordo.

E per chi desidera approfondire la storia del luogo, interessanti sono la Chiesa rurale di Santa Maria Maddalena con l’antico ospedale annesso, e il Castello Theodoli, che domina l’abitato con la sua imponente eleganza.